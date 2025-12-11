Chaves llega a El Salvador para visitar la megacárcel

San Salvador.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, llegó este jueves a El Salvador para reunirse con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, y visitar la cárcel de máxima seguridad para pandilleros, el Cecot, donde también estuvieron detenidos más de 200 venezolanos expulsados de Estados Unidos.

Chaves arribó al Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero al mediodía y fue recibido por la canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, según informó la Casa Presidencial.

El mandatario costarricense desarrollará una visita oficial en el país centroamericano, donde "como punto principal destaca la reunión con el Presidente" Bukele, indicó la Casa Presidencial en X.

Además, se prevé que el viernes visite el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel símbolo de la llamada guerra contra las pandillas que el Gobierno de Bukele impulsa bajo un régimen de excepción.

Chaves sería el primer mandatario en recorrer el Cecot, cárcel que también ha sido visitada por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y por la exministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich.