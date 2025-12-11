Jueza de EEUU ordena la liberación de Kilmar Ábrego

Washington, Estados Unidos.

Una jueza estadounidense ordenó este jueves la liberación inmediata de Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue devuelto a Estados Unidos tras una deportación irregular a El Salvador y que ahora se encuentra detenido en un centro migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Paula Xinis, jueza federal de Maryland, decretó que Ábrego fuese liberado "inmediatamente" y aseguró que su detención se produjo "sin autoridad legal".

El salvadoreño, residente en Maryland, fue deportado en marzo a El Salvador y encarcelado en la prisión de máxima seguridad CECOT a pesar de que un juez estadounidense había prohibido su expulsión del país.

Tras una ardua batalla legal con la Administración de Donald Trump, que lo acusa de ser un criminal, Ábrego fue devuelto en junio a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

Actualmente permanece bajo custodia del ICE en Pensilvania, mientras el Gobierno estadounidense busca la manera de deportarlo a un tercer país africano con el que no tiene vínculo.