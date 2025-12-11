  1. Inicio
El ICE detiene a un estadounidense por "parecer somalí"

Agentes del ICE arrestaron por error a un ciudadano estadounidense durante sus operativos en Minneapolis.

Actualizado:
  • 11 de diciembre de 2025 a las 09:18 -
  • Agencia EFE
El ICE detiene a un estadounidense por parecer somalí

Agentes de ICE realizan operativos migratorios en Minneapolis.

 EFE/ Ana Milena Varón/Archivo
Minnesota, Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo erróneamente a un ciudadano estadounidense en Minneapolis, en el estado de Minnesota, por "parecer somalí", según denunció el alcalde de la ciudad, Jacob Frey.

"Detenido sin motivo alguno, en clara violación de la ley y la Constitución de los Estados Unidos, simplemente por caminar por la calle y parecer somalí", afirmó Frey en una rueda de prensa junto al jefe de la Policía de la ciudad, Brian O'Hara, y Mubashir, el joven de 20 años detenido que no quiso dar su nombre completo.

Mubashir, de origen somalí, aunque se mudó a Estados Unidos cuando era niño y se naturalizó como ciudadano estadounidense, se encontraba haciendo la pausa para comer del trabajo cuando dos hombres enmascarados se le acercaron y le detuvieron a la fuerza.

El joven estaba en el barrio de Cedar-Riverside, el centro de la comunidad somalí-estadounidense de la ciudad.

Según explicó, los agentes nunca se identificaron y lo metieron en un coche hasta llevarlo a un edificio del gobierno.

Trump lanza tarjeta dorada para millonarios que quieran residir en EEUU

Horas más tarde lo liberaron tras permitirle mostrar su pasaporte, tras negárselo durante el arresto.

Precisamente esta zona ha sido uno de los blancos de redadas desde que el presidente, Donald Trump, apuntara a los inmigrantes de origen somalí del estado de Minnesota, acusándoles de haber entrado en el país ilegalmente y presentar solicitudes de visa fraudulentas.

“No contribuyen en nada. No los quiero en nuestro país”, dijo Trump sobre los somalíes. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

