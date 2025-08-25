Kilmar Abrego es detenido por ICE tras tres días días en libertad

Tres días después de haber sido puesto en libertad en Tennessee, el inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego García, fue detenido este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando acudía a una visita a los tribuales de inmigración de Baltimore (Maryland).
El salvadoreño, que pasó casi tres meses en la prisión de máxima seguridad del CECOT en El Salvador tras ser enviado allí "por error" y que regresó a EE.UU. en junio, fue liberado el viernes de una cárcel en Tennessee.
Kilmar estaba a la espera de que se desarrolle un juicio de cargos federales por tráfico de personas y un proceso de deportación.
El migrante pudo reencontrarse con sus hijos tras varios meses separados.
El padre salvadoreño pudo disfrutar el fin de semana con su familia antes de presentarse a una nueva audiencia este lunes en Baltimore.
Su esposa, Jennifer Vásquez Sura, protestó esta mañana frente a la corte de inmigración con carteles de "Libertad para Kilmar" y organizaron una vigilia para apoyar al salvadoreño en su camino hacia el tribunal antes de que fuera detenido nuevamente.
"Nuestro cliente, un hombre de extraordinario coraje, se reportó esta mañana al ICE, como se le requería. Fue detenido inmediatamente. Ahora el Gobierno busca deportar al señor Ábrego a Uganda como castigo, a pesar de que Costa Rica está dispuesta a aceptarlo como refugiado", indicaron sus abogados.
Según una orden judicial anterior, Abrego García debería contar con al menos 72 horas para responder a una posible orden de deportación.
García denunció haber sido víctima de torturas en la megacárcel de El Salvador, donde fue enviado inicialmente "por error" del Gobierno de Trump en las deportaciones de migrantes.
El Gobierno de Uganda anunció que había llegado a un acuerdo con la Administración Trump para aceptar deportados de terceros países desde Estados Unidos