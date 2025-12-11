  1. Inicio
La OTAN advierte que los aliados son el próximo objetivo de Rusia

El secretario general de la OTAN pide a Europa aumentar la producción de armas ante la amenaza rusa.

  Actualizado: 11 de diciembre de 2025 a las 15:28
  • Agencia EFE
El Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, en una rueda de prensa en Berlín.

 EFE/EPA/CLEMENS BILAN
Berlín, Alemania.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, urgió este jueves a los países miembros de la Alianza a aumentar rápidamente el gasto en defensa y la producción de armamento para evitar una guerra con Rusia y advirtió de que los aliados son el próximo objetivo del Kremlin.

"Hoy estoy aquí para explicarles cuál es la postura de la OTAN y qué debemos hacer para detener una guerra antes de que comience. Y para ello, debemos ser muy claros sobre una amenaza: somos el próximo objetivo de Rusia", dijo Rutte en Berlín en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC).

El secretario general de la OTAN aseguró que los aliados deben permanecer "fuertes, confiados y firmes" frente a la amenaza rusa, pero sin caer en la autocomplacencia, porque -afirmó- "las fuerzas oscuras de la opresión están de nuevo en marcha".

"Me temo que muchos se muestran discretamente complacientes, muchos no perciben la urgencia y creen que el tiempo está de nuestro lado, pero no es así. Es hora de actuar", subrayó.

A su juicio, este año Rusia se ha vuelto aún más descarada, imprudente y despiadada que al principio de la guerra, tanto hacia Ucrania como hacia la OTAN, y el presidente ruso, Vladímir Putin, ha vuelto a meter a Moscú "en el negocio de construir imperios".

Asimismo, señaló que, mientras Putin intenta destruir Ucrania, está devastando al mismo tiempo su propio país, ya que la guerra solo en este año ha causado una media de 1.200 bajas diarias entre las tropas rusas.

"Putin está pagando su precio con la sangre de su propio pueblo. Y si está dispuesto a sacrificar a ciudadanos rusos de esta manera, ¿qué está dispuesto a hacernos a nosotros?", se preguntó.

Según Rutte, Putin tiene una visión distorsionada de la historia y cree que la OTAN quiere destruir a Rusia, pero eso es algo que él mismo está haciendo a la perfección.

"Hace tiempo que dejé de intentar adivinar qué pasa por la cabeza de Putin y me limito a mirar los hechos. Y el hecho de que tengamos un dictador dispuesto a sacrificar a 1,1 millones de sus propios ciudadanos (...) nos obliga a ser muy cautelosos y a estar preparados", dijo Rutte.

Por ello, instó a los aliados a aumentar cuanto antes el gasto militar hasta el 5 % acordado en la última cumbre de la OTAN y a acelerar la producción de armamento para que los ejércitos de la Alianza dispongan de la capacidad suficiente como para mantener la seguridad.

"El conflicto está a nuestras puertas. Rusia ha traído la guerra de vuelta a Europa y debemos estar preparados", apostilló. EFE



Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

