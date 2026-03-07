  1. Inicio
La fundación Mascotas en Adopcón realizará megarecolección de alimento, medicinas y donaciones para mascotas rescatadas este 8 de marzo en San Pedro Sula.

Realizarán megarecolección para mascotas rescatadas en SPS

La megarrecolecta se llevará a cabo este domingo a partir de las 10:00 am en la 105 Brigada
San Pedro Sula

Una jornada solidaria para apoyar a animales rescatados se realizará este domingo 8 de marzo en San Pedro Sula, como parte de una megarecolección organizada por la fundación Honduras Mascotas en Adopción.

La actividad busca reunir donaciones para perros y gatos rescatados, que posteriormente son atendidos y rehabilitados por la organización antes de ser puestos en adopción.

El evento se llevará a cabo en la 105 Brigada de Infantería, en San Pedro Sula, desde las 10:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

Durante la jornada solidaria, los organizadores estarán recolectando: Alimento para perros y gatos, medicinas veterinarias, artículos de limpieza y donaciones económicas.

De acuerdo con los organizadores, cada aporte permitirá continuar con el rescate, cuidado y rehabilitación de animales en situación de abandono.

La iniciativa forma parte de las acciones que realiza Honduras Mascotas en Adopción, organización dedicada a rescatar, rehabilitar y buscar hogares responsables para perros y gatos.

Las personas interesadas en apoyar o recibir más información pueden comunicarse al +504 9467-6862.

Los organizadores invitan a la población a sumarse a la actividad solidaria, recordando que “cada aporte suma” y puede ayudar a mejorar la vida de los animales rescatados.

