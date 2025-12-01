  1. Inicio
  2. · Deportes

FIFA sorprende con noticia sobre calendario del Mundial 2026

El sorteo del Mundial será este viernes 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos.

  • 01 de diciembre de 2025 a las 16:35 -
  • Agencia EFE
FIFA sorprende con noticia sobre calendario del Mundial 2026

La Copa del Mundo se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

 Foto EFE.
Zúrich, Suiza.

La FIFA dará a conocer el calendario de partidos de la próxima Copa del Mundo masculina de fútbol 2026 en una transmisión global en directo el 6 de diciembre, desde Washington, en la que también revelará las horas y estadios de los 104 encuentros.

Según informó la FIFA este lunes en un comunicado, la retransmisión, que tendrá lugar a las 12.00 horas, se celebrará casi 24 horas después de que se conozcan los 12 grupos inéditos de cuatro equipos en el sorteo final del torneo.

Hansi Flick revela qué pasó con Raphinha tras juego de LaLiga: "decepcionado"

El anuncio será presentado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien estará acompañado en el escenario por leyendas de la FIFA y por representantes de los 42 equipos clasificados, así como aquellos que aún compiten por un lugar.

Durante la transmisión, se ofrecerán análisis y reacciones sobre los enfrentamientos, y se compartirán historias clave y perspectivas sobre las sedes que recibirán al mundo en junio y julio del próximo año.

La transmisión se ofrecerá en directo por las plataformas de FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube de FIFA.

¿Se suspende el Mundial 2026 en México? Surge escándalo y amenazan con boicot

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias