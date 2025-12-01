FIFA sorprende con noticia sobre calendario del Mundial 2026

Zúrich, Suiza.

La FIFA dará a conocer el calendario de partidos de la próxima Copa del Mundo masculina de fútbol 2026 en una transmisión global en directo el 6 de diciembre, desde Washington, en la que también revelará las horas y estadios de los 104 encuentros.

Según informó la FIFA este lunes en un comunicado, la retransmisión, que tendrá lugar a las 12.00 horas, se celebrará casi 24 horas después de que se conozcan los 12 grupos inéditos de cuatro equipos en el sorteo final del torneo.