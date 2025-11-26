¿Se suspende el Mundial 2026 en México? Surge escándalo y amenazan con boicot

El Mundial 2026 está cada vez más cerca de jugarse y en México, uno de los país anfitriones, ha surgido un escándalo que amenaza con boicotear la Copa del Mundo en territorio mexicano.
La FIFA que preside Gianni Infantino eligió a México como uno de los tres países organizadores del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá.
La Selección de México disputará el Mundial 2026 como país anfitrión y ha surgido un nuevo incoveniente que pone contra las cuerdas a los aztecas.
A menos de 200 días para el inicio del Mundial 2026, México enfrenta una tensión inesperada que podría afectar directamente la organización del torneo.
México atraviesa momentos críticos antes del arranque de la Copa del Mundo 2026 y no por el clima de fiesta, sino por una fuerte advertencia que llega desde el campo.
Agricultores de maíz, representados por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, advirtieron que podrían boicotear la Copa del Mundo si el Gobierno de México no garantiza un precio justo por su cosecha.
La advertencia fue lanzada por Salvador Ruiz, uno de los líderes agrícolas, tras una mesa de diálogo en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Guadalajara, Jalisco. Su mensaje fue contundente y rápidamente comenzó a circular en medios y redes sociales, generando preocupación entre aficionados y analistas deportivos.
El agricultor advirtió que, de no mejorar la remuneración por tonelada de maíz, podrían llegar a “bloquear estadios, aeropuertos y centros deportivos” para impedir que se celebre el Mundial en territorio azteca.
"Si no nos hacen caso a pagar un mejor precio no va a haber Mundial. Vamos a cerrar aeropuertos, estadios, centros de deporte, no va a haber Mundial porque para eso sí gastan miles y miles de millones, cuando el pueblo y la ciudadanía, los campesinos no tenemos absolutamente nada de eso. ¿Por qué tanto dinero gastado en cosas que no valen la pena cuando pudieran apoyarnos a los campesinos?”, dijo Salvador Ruiz.
Entre sus denuncias, señalan que el precio actual del grano no cubre los costos reales de producción (tierra, insumos, mano de obra), mientras que empresas harineras y comercializadoras venden tortillas a precios muy superiores.
El productor sostuvo que el gobierno federal mexicano favorece a grandes empresas que procesan el grano y comercializan tortillas a un precio muy superior al valor que reciben los campesinos por su cosecha. Aseguró que no piden recursos públicos, sino que se exija a las compañías harineras mejorar el pago por el producto.
Salvador Ruiz afirmó que el gasto destinado de México a la organización del Mundial 2026 contrasta con la falta de apoyo que asegura enfrentar el sector agrícola.
La amenaza no es menor. Un boicot de este tipo podría generar caos logístico: bloqueos en aeropuertos afectarían la llegada de selecciones, delegaciones, aficionados y medios internacionales. Interrupciones en estadios complicarían los partidos.
Además, sería un duro golpe simbólico: mancharía la imagen de un país que se prepara para recibir a miles de visitantes, en medio de un torneo que aspira a generar movimiento económico y turismo. Las consecuencias políticas y sociales podrían ser graves, poniendo al gobierno bajo fuerte presión.
Expertos coinciden en que cualquier interrupción significativa pondría al gobierno mexicano bajo fuerte presión interna y externa, además de generar costos millonarios.
México albergará en total 13 juegos del Mundial 2026, distribuidos en tres sedes: Estadio Azteca en la Ciudad de México, que recibirá cinco juegos, mientras que Monterrey y Guadalajara contarán con cuatro cada una.