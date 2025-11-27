Escándalo de FIFA: anuncia ayuda para Messi y Argentina en el Mundial 2026

La FIFA ha tomado una sorpresiva decisión para ayudar a Lionel Messi y Argentina en la Copa del Mundo 2026, determinación que está causando revuelo a meses para el inicio de la justa. ¿Está todo armado para que la Albiceleste repita el título en el Mundial United 2026?
Ya se respira la fiesta mundialista, hay 42 selecciones clasificadas de las 46 y el ambiente se empezó a calentar con un artículo que publicó la FIFA para explicar como será el procedimiento del sorteo del Mundial 2026.
El sorteo del Mundial United 2026 está programado para realizarse el próximo viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.
Y la FIFA ha anunciado la 'ayuda' que hará con la Argentina de Messi en la Copa del Mundo 2026.
Cabe destacar que Argentina es una de las favoritas al título mundial después de arrasar en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Acabó líder de la tabla de posiciones y se clasificó a la Copa del Mundo con cuatro jornadas de anticipación.
Lionel Messi fue la figura de la Selección Argentina, comandó al equipo y terminó como el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas con ocho goles.
El rendimiento de la Albiceleste para llegar al Mundial 2026 fue tan bueno que terminó en la segunda posición del ranking general de la FIFA. Esto hizo que fuera una de las cuatro selecciones que recibieron una ventaja para tener un camino más cómodo y así poder llegar a la final. ¿De qué se trata?
El diario BolaVIP, fundado en Argentina en 2010, ha dado a conocer el comunicado que publicó la FIFA, explicando la ayuda que tendrán Messi y Argentina en el Mundial 2026.
“Para garantizar el equilibrio competitivo, se han establecido dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos", inicia el comunicado la FIFA.
Y continua: "Esto con el fin de conseguir una distribución equilibrada de los equipos, se han aplicado las siguientes restricciones en el sorteo de las cuatro primeras selecciones de la Clasificación Mundial Masculino FIFA: la selección líder de la clasificación (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina) se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos".
"Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra, respectivamente). De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final“, fue el anuncio de la FIFA que celebra Lionel Messi y Argentina.
La noticia ha causado asombro y revuelo en el planeta fútbol. Nadie se esperaba esa ayuda de la FIFA a la vigente campeona del mundo que lidera Lionel Messi.
El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 separará a España y a Argentina, los dos mejores equipos clasificados, de manera que, si ambos ganan sus grupos, solo podrían enfrentarse en la final, anunció la FIFA en un comunicado. El mismo principio se aplicará a Francia e Inglaterra, tercero y cuarto del ranking, que también estarán distribuidos en rutas diferentes.
Por otro lado, Messi dijo a NBC hace unos días que está preparándose para llegar bien al Mundial 2026: "Es especial poder participar en el Mundial, me encantaría. Me gustaría llegar al Mundial en buena forma y ser una pieza importante para ayudar a mi selección, si estoy allí."
"Lo evaluaré día a día cuando inicie la pretemporada con el Inter Miami, y veré si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y entonces tomaré una decisión”, finalizó Messi.
Así quedaron conformados los bombos para el sorteo del Mundial 2026.