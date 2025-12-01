Hansi Flick revela qué pasó con Raphinha tras juego de LaLiga: "decepcionado"

Barcelona, España.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha explicado que el central uruguayo Ronald Araújo no está a su disposición por "una situación privada" y se perderá el partido de LaLiga EA Sports que el equipo azulgrana disputará este martes frente al Atlético de Madrid. "Ronald Araújo no está preparado, es una situación privada y no quiero decir más. Os pediría que lo respetéis", ha revelado este lunes el técnico alemán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El central 'charrúa', uno de los capitanes del primer equipo azulgrana, no se entrena con sus compañeros desde el pasado viernes. Según explicó en su momento la entidad, causó baja por un virus intestinal.

Con todo, Araújo se ha presentado este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, pero no ha saltado al campo de entrenamiento Tito Vilanova junto a sus compañeros. Paralelamente, sus agentes, Edoardo Mazzolari y Edoardo Crnjar, han acudido este mismo mediodía al recinto ubicado en Sant Joan Despí para reunirse con el directivo deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', según han captado las cámaras del diario 'Sport'. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. El último partido que disputó Araujo con el Barça fue hace seis días en la derrota de su equipo ante el Chelsea en Stamford Bridge, donde al filo del descanso fue expulsado por una doble amonestación.

LA FOTO CON RAPHINHA

El técnico alemán ha aprovechado la rueda de prensa previa al duelo liguero contra el Atlético de Madrid para explicar los motivos por los que, después del partido contra el Alavés, mantuvo una conversación en el banquillo con 'Raphinha' con una pose algo triste.