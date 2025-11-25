  1. Inicio
Barcelona vive pesadilla en Champions, ira contra Yamal y la polémica del VAR

Barcelona sufrió en Champions League, pesadilla ante el Chelsea, la polémica del VAR, ira contra Lamine Yamal y nueva expulsión.

1 de 19

El Barcelona vivió una pesadilla en Londres. Los azulgranas fueron goleados por 3-0 ante el Chelsea en la jornada 5 de la Champions League: estas fueron las mejores imágenes del partido.
2 de 19

Las cosas comenzaron intensas en Stamford Bridge en un ida y vuelta de emociones por parte de ambas plantillas
3 de 19

La primera más clara llegó apenas en el minuto 5. Lamine Yamal sirvió un espectacular balón a Ferran Torres, pero el 'Tiburón' quedó solito frente al marco y erró increíblemente.
4 de 19

Minutos más tarde Fermín protagoniza esta escena tras una fuerte salida del arquero local. La acción no pasó a mayores.
5 de 19

Las cosas se le complicaban al Barcelona y en el primer tiempo le anularon dos goles al argentino Enzo Fernández.
6 de 19

Esta fue una de las acciones anuladas al Chelsea antes de ponerse a ganar ante el Barcelona.
7 de 19

La jugada del segundo fue analizada y efectivamente había un fuera de juego anterior al tanto.
8 de 19

En el minuto 27, el Chelsea se puso adelante en el marcador con un gol en propia puerta de Koundé.
9 de 19

Ahí llegó la primera polémica del partido, por la acción anterior, ya que se reclamaba posición adelantada de Cucurella antes del centro.
10 de 19

Esta fue la imagen que compartió el VAR sobre la posición de Cucurella en el centro que terminó con el autogol del Barcelona.
11 de 19

15 minutos más tarde la pesadilla del Barcelona continuaba y se vino la expulsión. Ronald Araújo vio su segunda tarjeta amarilla tras una fuerte entrada a Cucurella y dejó con 10 jugadores a los azulgranas; el uruguayo nuevamente vio la roja.
12 de 19

Ya en la segunda etapa se destapó Estevao. El juvenil se lució con tremenda jugada individual y soltó un latigazo para el 2-0 del partido.
13 de 19

Así fue la acción del jugador brasileño que fue para el 2-0 del Chelsea contra el Barcelona.
14 de 19

El tercero vino gracias a Liam Delap: este fue otro de los tantos anulados al Chelsea, pero posteriormente se revisó.
15 de 19

Durante el partido, la ira se mostró contra Lamine Yamal: " “You’re just sht Lamine Yamal”, eran parte de los cánticos al juvenil.
16 de 19

También le gritaban y silbaban. En Inglaterra "atacaron" a Yamal que tuvo duelos con Lamine Yamal.
17 de 19

El Chelsea se terminó quedando con los tres puntos y Barcelona se va en picada en la tabla de posiciones de la Champions League.
18 de 19

Los jugadores del Barcelona se mostraron decepcionados luego de la dura derrota que los deja abajo en la tabla.
19 de 19

Barcelona solo suma 7 puntos tras cinco jornadas en la Liga de Campeones.
