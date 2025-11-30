Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé no falló y duro golpe a Lewandowski

La jornada 14 de la Liga Española se desarrolló este fin de semana y así marcha la tabla de goleadores.
13. Pere Milla (Espanyol) -- El delantero español es una de las sorpresas en el top y lleva 5 anotaciones en su cuenta.
12 - Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) -- El atacante de Eibar es el líder del equipo, con 5 tantos y 3 asistencias en este inicio liguero, pero el técnico Sergio Francisco tendrá que prescindir de él por lesión.
11. Lamine Yamal (Barcelona) -- La joven estrella del Barcelona volvió a marcar y alcanzó las 5 anotaciones en lo que va de la Liga Española.
10. Cucho Hernández (Real Betis) -- El delantero colombiano se mantiene en la pelea y lleva acumulado 5 dianas tras 14 jornadas.
9. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- Se fue en blanco en la derrota ante el Espanyol (0-1) y se quedó con 5 dianas.
8. Vinicius (Real Madrid) -- El extremo brasileño no anotó ante el Girona y se queda con 5 goles.
7. Etta Eyong (Levante) -- El delantero camerunés acumula 6 anotaciones en lo que va de la Liga Española.
6. Alberto Moleiro (Villarreal) -- Se destapó con doblete en el triunfo 2-3 ante la Real Sociedad y escala en su cuenta a 6 goles.
5. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El atacante argentino se ha quedado estancado con 7 dianas en lo que va de la Liga Española.
4. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El delantero español también se ha quedado con sus 7 anotaciones.
3. Muriqi (Mallorca) -- Se destapó con un doblete en el empate ante Osasuna (2-2) y sorprende al escalar en la tabla de goleadores. Tiene 8 en su cuenta.
2. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El delantero polaco no pudo marcar ante el Alavés y se mantiene con 8 anotaciones.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés sigue firmando una excepcional temporada y marcó de penal ante el Girona. Lleva 14 goles y no suelta el liderato en la pelea por el 'Pichichi': se distancia de seis goles del polaco.
Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española en la temporada 2025-2026.