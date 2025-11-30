Escándalo: Exjugador de Liga Nacional irá a juicio por grave delito

Continúa la polémica. Exjugador de Liga Nacional de Honduras vuelve a estar en el ojo del huracán y detallan que irá a juicio en Costa Rica por supuesto tráfico de drogas.
El futbolista fue detenido en 2021 y este fin de semana se han revelado nuevos detalles sobre su caso tras ser señalado de un grave delito.
Se trata del exdelantero costarricense Andy Furtado, quien ya tiene fecha para enfrentar juicio por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.
El caso se ha mantenido abierto desde hace varios años y ya se conoce la fecha en la que se llevará a cabo su juicio.
El exjugador, recordado por su paso en clubes de Centroamérica, deberá presentarse ante los tribunales en 2027.
Furtado militó en equipos como Santos, Herediano, Marathón de Honduras y Comunicaciones de Guatemala, dejando huella en cada institución. Además, formó parte de la Selección Nacional de Costa Rica, donde tuvo actuaciones destacadas.
La Fiscalía Adjunta de Limón confirmó que el caso, bajo el expediente 21-000441-0472-PE, ya tiene señalamiento para juicio. El proceso se desarrollará del 31 de mayo al 25 de junio del 2027, según la agenda del Tribunal Penal.
El Ministerio Público explicó que Furtado figura entre los acusados dentro de un proceso amplio relacionado con el crimen organizado. La acusación incluye a varias personas, entre ellas Furtado Dixon, por presunta participación en tráfico de drogas.
Según la información oficial, estas personas habrían integrado un grupo dedicado al envío de cargamentos ilícitos hacia el extranjero. Las autoridades sostienen que existía una estructura operativa con tareas definidas para facilitar los envíos.
Andy Furtado tuvo un momento de gloria deportiva en 2009, cuando fue convocado a la Selección de Costa Rica. Ese año marcó dos goles a Honduras en el arranque de la hexagonal rumbo al Mundial de Sudáfrica.
Sin embargo, su carrera sufrió un golpe cuando dio positivo por dopaje en junio de 2009 y recibió una suspensión de dos años. El positivo ocurrió en la final del torneo de Verano, cuando militaba en Herediano.
La sustancia detectada fue betametasona, un corticosteroide utilizado para tratar inflamaciones y dolores agudos. Aunque alivia molestias, está prohibida en el deporte por considerarse un agente que puede mejorar el rendimiento.
En 2021, Furtado fue detenido junto a otros trabajadores de APM Terminals, acusados de integrar dos poderosas bandas narcotraficantes. Los grupos, según las autoridades, estaban vinculados al envío de droga hacia distintos puertos de Europa.
Ese año, la Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó 15 allanamientos para desarticular estas supuestas organizaciones criminales. Las investigaciones los relacionan con el envío de casi cinco toneladas de cocaína al Viejo Continente.
Pese a la detención inicial, Furtado recuperó su libertad a inicios de septiembre de 2021 bajo medidas cautelares. Debe firmar cada 15 días, mantener domicilio fijo y no interferir con los testigos del proceso. El juicio del 2027 será la oportunidad para que el exfutbolista defina su situación ante la justicia costarricense. Mientras tanto, el caso continúa avanzando bajo estricta vigilancia de las autoridades judiciales.