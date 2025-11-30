Escándalo: Exjugador de Liga Nacional irá a juicio por grave delito

Pese a la detención inicial, Furtado recuperó su libertad a inicios de septiembre de 2021 bajo medidas cautelares. Debe firmar cada 15 días, mantener domicilio fijo y no interferir con los testigos del proceso. El juicio del 2027 será la oportunidad para que el exfutbolista defina su situación ante la justicia costarricense. Mientras tanto, el caso continúa avanzando bajo estricta vigilancia de las autoridades judiciales.