Barcelona toma una drástica decisión sobre el futuro de Ronald Araujo: ¿Adiós o nuevo capítulo?

Araujo fue fuertemente criticado por los aficionados del Barca , pues en redes sociales apuntan a que en partidos clave ha cometido muchos errores y no ha conseguido tener la concentración necesaria.

Sin embargo, el Barcelona tiene muy claro que el jugador no está a la venta y es pieza fundamental de la plantilla de Hans-Dieter Flick, quien ha demostrado apoyo hacia el uruguayo.

Los ataques fueron fuertes, de manera que el central tuvo que desactivar los comentarios en sus publicaciones de la red social Instagram.

A pesar de las fuertes críticas, el defensor uruguayo, Ronald Araujo, dejó claro su futuro en el club catalán, asegurando que seguirá en el club catalán. "Estoy feliz por todos los títulos que conseguimos esta temporada, personalmente creo que no fue una gran temporada, sobre todo por la lesión que me mantuvo mucho tiempo parado, pero contento porque me llevo tres títulos en el bolsillo y vengo feliz para aquí", dijo.

"Soy muy maduro y consciente de lo que soy capaz de hacer, lo he vivido muy tranquilo. Vengo bien de ánimo y también físicamente. Si estoy sano, le puedo competir a cualquiera. No escucho las críticas", apuntó el central.