Juan Orlando Hernández: "Estoy en la oficina del encargado de la prisión (...) voy a ser liberado"

San Pedro Sula

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico, fue liberado ayer lunes tras recibir el indulto del presidente estadounidense, Donald Trump, que había hecho el anuncio poco antes de las elecciones generales del domingo.

La esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García, reafirmó hoy que el 1 de diciembre el expresidente "volvió a ser un hombre libre", en un día que "jamás" olvidarán, y agradeció a Trump por su "perdón presidencial", hecho que confirmaron los registros actualizados de las autoridades penitenciarias estadounidenses.

Después de exponer la liberación de Hernández en redes sociales y ser entrevistada por varios medios de comunicación hondureños, la exprimera dama ofreció una conferencia de prensa al mediodía.

En su discurso, Ana García volvió a manifestar que su esposo fue condenado injustamente, que no hubo pruebas, que no hubo justicia, que todo se trató de un caso político.

"Hoy, gracias a Dios, el mundo entero conoce la verdad", recalcó Ana García, y también agradeció, en nombre de Hernández, sus hijas y miles de hondureños, a todos aquellos que los han acompañado durante este proceso frente a las acusaciones en su contra.

Además, expuso que el 28 de octubre de este año, en su cumpleaños, Juan Orlando Hernández, con ayuda de otras personas, le envió una carta a Trump, de la cual obtuvo una respuesta favorable el pasado viernes, día en que el presidente estadounidense sorprendió a la política hondureña al exponer que indultaría al exmandatario hondureño.

La exprimera dama sostuvo que ese día, en horas de la tarde, el exmandatario la llamó y le dijo: "Ana, estoy en la oficina del jefe encargado de la prisión y me está comunicando que voy a ser liberado". Además, agregó que posteriormente lo llevaron a lugar seguro debido a su condición de expresidente.

"Él está muy deseoso de dirigirse al pueblo hondureño. En el resto del día él publicará en sus redes sociales el día y la hora en que se dirigirá al pueblo hondureño", manifestó García.