Juan Orlando Hernández: "Estoy en la oficina del encargado de la prisión (...) voy a ser liberado"

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico, fue liberado ayer lunes tras recibir el indulto del presidente estadounidense, Donald Trump, que había hecho el anuncio poco antes de las elecciones generales del domingo.
La esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García, reafirmó hoy que el 1 de diciembre el expresidente "volvió a ser un hombre libre", en un día que "jamás" olvidarán, y agradeció a Trump por su "perdón presidencial", hecho que confirmaron los registros actualizados de las autoridades penitenciarias estadounidenses.
Después de exponer la liberación de Hernández en redes sociales y ser entrevistada por varios medios de comunicación hondureños, la exprimera dama ofreció una conferencia de prensa al mediodía.
En su discurso, Ana García volvió a manifestar que su esposo fue condenado injustamente, que no hubo pruebas, que no hubo justicia, que todo se trató de un caso político.
"Hoy, gracias a Dios, el mundo entero conoce la verdad", recalcó Ana García, y también agradeció, en nombre de Hernández, sus hijas y miles de hondureños, a todos aquellos que los han acompañado durante este proceso frente a las acusaciones en su contra.
Además, expuso que el 28 de octubre de este año, en su cumpleaños, Juan Orlando Hernández, con ayuda de otras personas, le envió una carta a Trump, de la cual obtuvo una respuesta favorable el pasado viernes, día en que el presidente estadounidense sorprendió a la política hondureña al exponer que indultaría al exmandatario hondureño.
La exprimera dama sostuvo que ese día, en horas de la tarde, el exmandatario la llamó y le dijo: "Ana, estoy en la oficina del jefe encargado de la prisión y me está comunicando que voy a ser liberado". Además, agregó que posteriormente lo llevaron a lugar seguro debido a su condición de expresidente.
"Él está muy deseoso de dirigirse al pueblo hondureño. En el resto del día él publicará en sus redes sociales el día y la hora en que se dirigirá al pueblo hondureño", manifestó García.
Carrera política
Antes de ser jefe de Estado de Honduras, Hernández, de 57 años, fue presidente del Parlamento, en el periodo 2010-2014.
En noviembre de 2013 ganó las elecciones con la bandera del Partido Nacional entre denuncias de presunto fraude por parte de la oposición.
Para las elecciones de 2017, Hernández buscó la reelección, amparado en una interpretación de magistrados de la Corte Suprema que desconoció la Constitución, la cual prohíbe la reelección presidencial bajo cualquier modalidad.
Su reelección de manera irregular y las denuncias de fraude de la oposición, principalmente del ahora candidato presidencial Nasralla, derivaron en hechos violentos.
Nasralla acusó a Hernández de haberle robado las elecciones, lo que también adujo en los comicios de 2013, entonces al frente del Partido Anticorrupción.
El desgaste de los doce años en el poder del Partido Nacional, los primeros cuatro con Porfirio Lobo, pesaron en las elecciones generales de 2021 que ganó Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo partido denuncia ahora la "injerencia" de Trump con el indulto a Hernández y la petición de apoyo para Asfura.
Hernández no había cumplido ni tres semanas fuera del poder —que dejó el 27 de enero de 2022— cuando fue capturado en su residencia en Tegucigalpa, en atención a una solicitud de extradición de EEUU, que se concretó en abril de ese año. Esposado de pies y manos, tal como cuando fue detenido en el portón de su casa, fue trasladado en avión a Estados Unidos, donde reiteró ser inocente de todos los cargos que se le imputaban.
Hernández reclamó durante el juicio que para acusarlo el sistema de justicia estadounidense se había aliado con narcotraficantes que lo señalaban falsamente en venganza porque su Gobierno aprobó la extradición a Estados Unidos.
El 26 de junio de 2024 recibió la condena de 45 años, siendo el primer expresidente de Honduras sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos, donde también cumple cadena perpetua uno de sus hermanos, el exdiputado Juan Antonio 'Tony' Hernández, por narcotráfico.
Además, en diciembre de 2023, un juez de Tegucigalpa emitió una orden de captura contra Hernández por no presentarse ante la justicia por un caso de presunta corrupción, conocido como 'Pandora', que también salpicó al expresidente Porfirio Lobo, entre otros funcionarios, por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.