Partido Liberal ordena a sus representantes iniciar de inmediato el escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras

Mediante un pronunciamiento, el Partido Liberal señaló que la estabilidad democrática del país se encuentra en un momento crítico tras la reciente jornada electoral, reiterando su compromiso histórico con la legalidad, la transparencia y el respeto a la voluntad expresada en las urnas.

Miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras expresaron este miércoles su preocupación por la incertidumbre postelectoral que atraviesa el país y advirtieron que la prolongación del proceso de escrutinio especial afecta la paz social y debilita la confianza ciudadana en las instituciones.

En ese contexto, la dirigencia liberal instruyó de manera categórica a todos los ciudadanos designados por el partido para integrar las Juntas Especiales Receptoras de Votos (JERV) a presentarse y dar inicio inmediato e ininterrumpido al proceso de escrutinio especial. Advirtieron que quienes no cumplan con esta obligación a partir de las 7:00 de la mañana, en el turno A, serán sustituidos de forma inmediata.

Asimismo, el Partido Liberal reiteró que el respeto al voto es “sagrado” y que cualquier demora en el escrutinio especial profundiza la crisis política y genera mayor incertidumbre en el país. Señalaron que Honduras necesita certeza sobre sus autoridades electas para retomar la estabilidad económica y social.

El pronunciamiento también exhorta a los representantes liberales en las JERV a actuar con el más alto sentido de patriotismo, garantizando que cada acta sea verificada conforme a la ley y sin dilaciones que impidan al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar la declaratoria oficial dentro de los plazos establecidos en la Constitución.

Finalmente, el Partido Liberal reafirmó su compromiso con los principios democráticos y sus estatutos, hizo un llamado a la unidad y a la madurez política de todos los sectores, y destacó que un escrutinio transparente permitirá reflejar fielmente la voluntad del pueblo hondureño, que —según indicaron— ha otorgado al liberalismo una oportunidad histórica de fortalecerse nuevamente como fuerza política, junto a sus candidatos a alcaldes, diputados y su aspirante presidencial, Salvador Nasralla.