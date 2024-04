¿Qué pueden denunciar ante la Dirección de Protección al Consumidor?

Desde 2008 existe en Honduras una actualizada Ley de Protección al Consumidor, que tiene por objetivo proteger, defender, promover, divulgar y hacer que se cumplan los derechos de los consumidores hondureños.

El departamento de Protección al Consumidor es una de las dependencias de la Secretaría de Desarrollo Económico, cuyas oficinas funcionan en el segundo piso del edificio Santa Mónica en San Pedro Sula.

En cuanto al departamento de Protección al Consumidor, este se encarga de hacer inspecciones en ferias de alimentos, regular en el comercio servicios como libro de quejas, facturación correcta, que no tengan publicidad engañosa y que respeten las garantías.

Además, reciben denuncias por el incumplimiento al descuento de la tercera edad, cobros abusivos en el transporte público, por productos vencidos, por especulación de precios en los productos, entre otros.

Sin embargo, esta oficina no recibe denuncias de servicios básicos como agua, energía eléctrica, servicios de cable, telefonía, ya que señalan que estas instituciones tienen sus propias oficinas de atención al cliente donde las personas pueden denunciar, aunque cuando no reciben respuestas por parte de estas dependencias no hay quien haga cumplir los derechos del consumidor.

Tipos de denuncias recibe la Dirección de Protección al Consumidor:

Por riesgo de la vida, salud y seguridad humana, trato Indigno, discriminación o abuso, incumplimiento de garantías de algún producto o servicio, incumplimiento en el deber de información, incumplimiento en la protección de los intereses económicos de los consumidores, incumplimiento en la obligación contractual, deficiencia en la prestación del servicio, incumplimiento en las modalidades contractuales, publicidad engañosa, cobro indebido, no brindar atención especial y por contener los contratos clausulas abusivas.

Requisitos para interponer una denuncia:

Nombre, número de identidad, dirección, teléfono y demás datos de identificación del Denunciante.

2. Nombre, razón o denominación social o nombre comercial del denunciado, su dirección, teléfono y demás datos de identificación.

3. Relación y formulación adecuada de la denuncia.

4. Fotocopia de tarjeta de identidad y facturas que sustenten la denuncia.

5. Petición.

Cómo interponer la denuncia:

En la Dirección General de Protección al Consumidor de forma presencia, en San Pedro Sula, las oficinas se encuentra en el edificio Santa Mónica, bulevar del norte.

También pueden llamar a la línea gratuita 115 desde su teléfono fijo o móvil o por correo electrónico a denunciasdeconsumidores@gmail.com.