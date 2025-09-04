  1. Inicio
Hondureño figura entre "los más buscados" de Texas; ofrecen $6,000 de recompensa

Robert Bustillo Vásquez, de 33 años de edad, es señalado como "fugitivo destacado" por autoridades tejanas

  • Henning García
Robert Bustillo Vásquez, de 33 años de edad, en una fotografía de ficha policial.

Texas, Estados Unidos.

Un hondureño figura en la lista de los "10 inmigrantes ilegales más buscados" de Texas, Estados Unidos, por la sospecha de secuestro agravado y agresión sexual.

Robert Bustillo Vásquez, de 33 años de edad, es señalado como "fugitivo destacado" por autoridades tejanas. Es buscado especialmente en el condado de Bexar desde el 11 de agosto.

Un robot ayuda a capturar a un hondureño en Luisiana

El sospechoso, de 1,68 metros de altura, pesa aproximadamente 70 kilos y tiene un tatuaje distintivo en la parte interna del antebrazo derecho, describe Fox San Antonio.

Según el informe, el hondureño tiene 15 años de deportaciones y regreso a suelo estadounidense.

Capturan a hondureño por intento de asesinato en Alabama

Los tribunales sentenciaron a Bustillo Vásquez a prisión federal por reingreso ilegal tras su deportación. La policía de Austin lo arrestó varias veces en 2013 y 2014 por cargos de agresión.

Las autoridades creen que mantiene vínculos con San Antonio y Austin en otras actividades criminales.

