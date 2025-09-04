Hondureño figura entre "los más buscados" de Texas; ofrecen $6,000 de recompensa

Texas, Estados Unidos.

Un hondureño figura en la lista de los "10 inmigrantes ilegales más buscados" de Texas, Estados Unidos, por la sospecha de secuestro agravado y agresión sexual.

Robert Bustillo Vásquez, de 33 años de edad, es señalado como "fugitivo destacado" por autoridades tejanas. Es buscado especialmente en el condado de Bexar desde el 11 de agosto.