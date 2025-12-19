"Acababa de llegar de EEUU": Omar muere en fatal accidente de motocicleta

Un profundo sentimiento de pesar embarga a la comunidad del sector Fraternidad, en el departamento de Ocotepeque, tras el trágico accidente de tránsito que cobró la vida de un joven motociclista la mañana del jueves 18 de diciembre.
La víctima fue identificada como Omar Villanueva, un joven que, según confirmaron sus familiares, había regresado a Honduras hace apenas ocho días luego de permanecer un tiempo en Estados Unidos, con la esperanza de reencontrarse con los suyos.
El fatal percance ocurrió cuando Omar se conducía en su motocicleta por la zona de Fraternidad. El impacto fue tan severo que le provocó la muerte de manera inmediata, dejando consternados a quienes presenciaron la escena y a toda la comunidad que pronto conoció la noticia.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas exactas del accidente, aunque se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial que permita esclarecer lo sucedido.
La noticia se propagó rápidamente en redes sociales, donde amigos, familiares y conocidos expresaron su dolor y sorpresa por la repentina partida del joven. Mensajes de despedida y condolencias inundaron su Facebook personal.
“Te fuiste sin poder saludarte”, escribió un amigo en Facebook, reflejando el sentimiento compartido por muchos que esperaban reencontrarse con Omar tras su regreso al país.
Otros mensajes, cargados de incredulidad, evidenciaron el impacto de la tragedia. “Primo, aún no me lo puedo creer, acababas de llegar”, expresó un familiar, resaltando lo inesperado del hecho.
Aunque no se ha confirmado oficialmente el motivo de su retorno desde Estados Unidos, quienes lo conocieron coinciden en que Omar era un joven apreciado y respetado dentro de su comunidad.
Actualmente, sus familiares realizan los actos fúnebres en medio del acompañamiento solidario de vecinos y amigos, quienes se han acercado para brindar apoyo en este difícil momento.
Personas cercanas a la familia señalaron que esta tragedia, ocurrida a pocos días de la Navidad, ha dejado un profundo dolor y un sentimiento de vacío.