Joven que fue hallado embolsado fue captado robando celulares en Planes de Calpules

Fotos en vida de Marlon Alejandro Arias Reyes, quien fue hallado embolsado en la calle que conduce a la colonia El Limonar en San Pedro Sula.
La muerte de este joven de 23 años consternó a los hondureños por la escena de su hermana llorando frente al cuerpo.
"Mataron a mi hermano", gritaba la joven desconsolada mientras hablaba por teléfono con alguien.
El cuerpo de Marlon fue encontrado aproximadamente a 200 metros del sitio donde, hace unos diez días, fue abandonado otro joven en circunstancias similares, lo que ha incrementado la preocupación de los habitantes del sector.
Se conoció que Marlon Arias tenía 23 años y residía en la colonia Planes de Calpules, de donde había sido raptado horas antes.
La familia de Marlon Arias confirmó que el jueves 18 de diciembre, el joven fue raptado cerca de su casa ubicada en las cercanías de la 27 calle de San Pedro Sula.
Sin saberlo, Marlon Arias se había hecho viral en las redes sociales luego de que una persona lo denunciara tras despojar de su celular a una persona.
"Ese güirro se acaba de robar un celular", se escuchaba que denunciaba una persona en un video que dejaba ver al joven huir en una bicicleta.
El video fue grabado en la colonia Satélite, cerca de donde Marlon fue raptado.
Según consta en otro video que circula en las redes sociales y que publica su propia familia, Marlon había decidido dejar los malos pasos.
En el material gráfico se observa a Marlon con un cambio físico drástico.
Aunque no se especifica el orden de las fotografías, sí se ve que lucía diferente.
En el video se observan fotografías de Marlon realizando señas y mostrando símbolos asociados a la pandilla 18.
Así lucía Marlon cuando comenzó a ir a la iglesia, según los videos publicados por su familia en las redes sociales.
Incluso en este video se puede observar que Marlon estuvo sirviendo en una iglesia.
Además, el cambio físico era evidente, lo cual se pudo constatar al comparar el antes y el después que experimentó.