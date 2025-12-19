Quién era la mujer asesinada con Mario Pineida: esposa del jugador hace denuncia

“Ante los comentarios e imágenes que indican que la esposa de Mario Pineida también fue asesinada, aclaro de manera respetuosa y contundente que esa información es completamente falsa. La esposa soy yo, Ana Aguilar, madre de sus tres hijos, y me encuentro con vida”, señala el documento. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de mi esposo, Mario Pineida, un hecho que nos llena de dolor como familia. En este momento tan difícil pedimos respeto por nuestro duelo, por mi integridad y, especialmente, por la de nuestros hijos, quienes también están siendo afectados por esta situación y por una pérdida tan grande”, agregó Aguilar.