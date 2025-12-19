Quién era la mujer asesinada con Mario Pineida: esposa del jugador hace denuncia

El futbolista del Barcelona SC de Guayaquil, Mario Pineida, fue asesinado a tiros en Ecuador por dos sicarios que también acabaron con la vida de una mujer que lo acompañaba. Revelan la identidad de ella y la esposa del jugador reacciona haciendo una denuncia. ¿La amante?
El hecho se produjo el miércoles en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Pineida, de 33 años, se encontraba acompañado por dicha mujer -que falleció en el acto- y su madre, cuando fue emboscado por dos atacantes que lo esperaban en la vereda. Los disparos fueron a quemarropa y sin mediar palabras.
Las imágenes de una cámara de seguridad mostraron el momento exacto en que uno de los sicarios se acerca a Mario Alberto Pineida Martínez y le dispara a sangre fría. Incluso continuó el ataque cuando el jugador ya estaba caído en el suelo.
El otro atacante también abrió fuego contra la mujer que acompañaba al futbolista ecuatoriano, quien murió en el acto.
En redes sociales se difundió una imagen del rostro de uno de los sicarios, el que disparó sin piedad contra Mario Pineida.
La madre del futbolista resultó herida, pero se encuentra fuera de peligro, según informaron medios locales. La escena ocurrió frente a una carnicería, en una galería comercial del sur de Guayaquil, una de las zonas más golpeadas por la ola de violencia que atraviesa Ecuador.
La noticia sacudió al fútbol ecuatoriano, donde Mario Pineida era una figura conocida. Barcelona SC, el club más popular del país, emitió un comunicado expresando su dolor y exigiendo justicia. Sus excompañeros y dirigentes también manifestaron su consternación.
Los diarios ecuatorianos revelaron la identidad de la mujer que acompañaba a Mario Pineida y se trata de Guisella Fernández Ramírez, de 39 años, de nacionalidad peruana y también contaba con cédula ecuatoriana.
La Policía de Guayaquil indicó que Gisselle Fernández era pareja sentimental de Mario Pineida. Ella residía en una urbanización de la parroquia La Aurora, en el cantón Daule, de la provincia del Guayas, ubicado muy cerca de Guayaquil.
Según información preliminar de las autoridades ecuatorianas, la mujer extranjera tenía un negocio de venta de celulares en el sector de La Bahía, en el centro de Guayaquil.
En el sitio web de la Superintendencia de Compañías consta que fue accionista en tres empresas: una dedicada a la venta de celulares y accesorios, otra dedicada a las representaciones deportivas y otra cuya actividad principal fueron los viveros. Las tres están en proceso de disolución.
De acuerdo con información registrada en la página de la Función Judicial de Ecuador, Guisella Fernández Ramírez tenía tres procesos judiciales: uno por pago de haberes laborales en 2023; otro por cánones de arrendamiento impagos en 2024; y un tercero por desahucio, también en 2024.
De manera extraoficial, el sitio web ecuatoriano Ecuavisa informó que Gisselle Fernández habría sido amenazada antes del ataque armado en el que murió.
Según una fuente policial, familiares del futbolista ecuatoriano indicaron que Guisella Fernández mantenía una relación sentimental con Mario Pineida.
Un amigo de Fernández indicó además que prestaba dinero y que en los últimos meses manejaba altas cantidades de efectivo. Según esta versión, Fernández era la pareja actual de Mario Pineida y se dedicaba exclusivamente a actividades comerciales.
El informante también mencionó que ambos se movilizaban en una camioneta Ford doble cabina color plata, de placas PDM-5209, la cual habría sido entregada como parte de pago por una deuda. El anterior propietario del vehículo sería un ciudadano quien actualmente se encontraría fuera del país. El amigo manifestó que la mujer habría recibido amenazas contra su integridad.
La hermana de Mario Pineida declaró a Diario Extra, que alrededor de las 15:30 su hermano llegó a su domicilio acompañado de Gisella Fernández. En casa, organizaban una cena navideña prevista para hoy. Al comentar sobre el menú, su madre mencionó un local de venta de cárnicos en Samanes 4 en Guayaquil, por lo que los tres se trasladaron en una camioneta Ford.
Aproximadamente 30 minutos después, la entrevistada recibió una llamada de su madre informándole que su hermano y su pareja habían sido atacados a tiros en el local, mientras ella también resultaba herida. Al llegar al lugar, constató que Pineida y Fernández habían fallecido, y que su madre ya había sido trasladada a un centro de salud.
En un hecho confuso y ante versiones que circulaban de que la mujer asesinada era esposa del futbolista Mario Pineida, su mujer Ana Aguilar, emitió un comunicado desmintiéndolo y pidiendo respeto por su duelo, su integridad y la de sus tres hijos.
Apareció en redes sociales Ana Aguilar, quien se identifica como la esposa de Mario Pineida. A través de un comunicado, la mujer pidió que dejen de difundir noticias falsas, pues Guisella Fernández no es la esposa ni la madre de sus tres hijos. Además, solicitó respeto por el duelo que están atravesando como familia tras el asesinato del futbolista.
“Ante los comentarios e imágenes que indican que la esposa de Mario Pineida también fue asesinada, aclaro de manera respetuosa y contundente que esa información es completamente falsa. La esposa soy yo, Ana Aguilar, madre de sus tres hijos, y me encuentro con vida”, señala el documento. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de mi esposo, Mario Pineida, un hecho que nos llena de dolor como familia. En este momento tan difícil pedimos respeto por nuestro duelo, por mi integridad y, especialmente, por la de nuestros hijos, quienes también están siendo afectados por esta situación y por una pérdida tan grande”, agregó Aguilar.
Según la denuncia, la esposa del jugador indicó que, al momento del ataque, se encontraba en su domicilio cuando recibió una llamada de un familiar que le informó que su esposo había sido víctima de un atentado contra su vida en ese sector.
En la querella, la mujer señaló que se trasladó de inmediato al lugar de los hechos, donde pudo constatar que la persona tendida en el piso de la distribuidora de carnes “era su esposo”. Para ese momento, en el sitio ya se encontraban unidades de la Policía Nacional y personal de Criminalística, quienes realizaban el procedimiento correspondiente.
La denunciante sostuvo además que los agentes le confirmaron que su esposo no presentaba signos vitales. En su versión ante la Fiscalía, manifestó que Mario Alberto Pineida Martínez no tenía enemigos conocidos ni había recibido amenazas previas, y recalcó que se desempeñaba como futbolista del Barcelona Sporting Club de Guayaquil.