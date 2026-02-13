Tres décadas de cárcel para enfermero hondureño por abusar de tres niñas

Tegucigalpa

En las últimas horas, el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Local de La Paz, logró una sentencia condenatoria de 33 años y cuatro meses de cárcel contra Marco Tulio Navarro, enfermero que abusó sexualmente de una niña.

De acuerdo con las investigaciones, Navarro abusó en varias ocasiones de la menor y cometió otras agresiones sexuales en perjuicio de otras dos menores de edad.

Asimismo, se informó que Navarro era empleado del Hospital Roberto Suazo Córdova y frecuentaba la vivienda donde las niñas residían con su abuela, ya que era conocido de la familia.