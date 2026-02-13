  1. Inicio
Tres décadas de cárcel para enfermero hondureño por abusar de tres niñas

Según las indagaciones, Marco Navarro era empleado del Hospital Roberto Suazo Córdova de La Paz, y frecuentaba la vivienda donde las niñas residían con su abuela, ya que era conocido de la familia.

Todos los hechos fueron probados por la Fiscalía de La Paz.
Tegucigalpa

En las últimas horas, el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Local de La Paz, logró una sentencia condenatoria de 33 años y cuatro meses de cárcel contra Marco Tulio Navarro, enfermero que abusó sexualmente de una niña.

De acuerdo con las investigaciones, Navarro abusó en varias ocasiones de la menor y cometió otras agresiones sexuales en perjuicio de otras dos menores de edad.

Asimismo, se informó que Navarro era empleado del Hospital Roberto Suazo Córdova y frecuentaba la vivienda donde las niñas residían con su abuela, ya que era conocido de la familia.

Según las investigaciones, en el año 2003, aprovechando que la abuela de la niña salía a hacer mandados, Navarro comenzó a tocar a una de las niñas, que en ese entonces tenía 7 años, y en 2009, este abusó sexualmente de ella en varias ocasiones.

Posteriormente, en el 2008, también inició tocamientos en contra de otra niña, de 7 años, en varias ocasiones hasta que esta tenía 11 años y en 2010 también realizó tocamientos en contra de la otra menor de edad.

Todos esos hechos fueron probados por la Fiscalía, por lo que el Tribunal de Sentencia, por unanimidad, sentenció a Marco Tulio Navarro a 17 años y cuatro meses de cárcel por violación agravada en concurso ideal y 16 años de cárcel por otras agresiones sexuales, acumulando una pena de 33 años y cuatro meses de cárcel que deberá cumplir en una penitenciaria nacional.

