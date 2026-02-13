Joven fingió su secuestro tras desviar 500 mil lempiras de su trabajo a empresa fantasma

San Pedro Sula, Honduras

En octubre de 2025, Dennis Cálix, de 28 años, llegó al punto de control fronterizo de El Amatillo, en la zona sur del país, para pedir auxilio. Aseguró que había escapado de un secuestro.

Sin embargo, en las últimas horas la Unidad Nacional Antisecuestros lo capturó en la colonia Policarpo Paz de Comayagüela por suponerlo responsable del delito de simulación de infracción inexistente (secuestro). Según las autoridades, fingió su propio secuestro para desviar 500 mil lempiras de la empresa para la que trabajaba.

En su denuncia, Dennis Omar relató que hombres armados lo interceptaron cuando se dirigía a su lugar de trabajo y que, en su propio vehículo, lo trasladaron en contra de su voluntad hasta el sur del país.