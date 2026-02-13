  1. Inicio
Joven fingió su secuestro tras desviar 500 mil lempiras de su trabajo a empresa fantasma

El joven de 28 años fue capturado tras desviar 500 mil lempiras de la empresa donde trabajaba hacia una empresa creada por él y fingir su secuestro, según autoridades

El sospechoso Dennis Cálix junto a las autoridades de la Unidad Nacional Antisecuestros.

 Foto: Unidad Nacional Antisecuestros
San Pedro Sula, Honduras

En octubre de 2025, Dennis Cálix, de 28 años, llegó al punto de control fronterizo de El Amatillo, en la zona sur del país, para pedir auxilio. Aseguró que había escapado de un secuestro.

Sin embargo, en las últimas horas la Unidad Nacional Antisecuestros lo capturó en la colonia Policarpo Paz de Comayagüela por suponerlo responsable del delito de simulación de infracción inexistente (secuestro). Según las autoridades, fingió su propio secuestro para desviar 500 mil lempiras de la empresa para la que trabajaba.

En su denuncia, Dennis Omar relató que hombres armados lo interceptaron cuando se dirigía a su lugar de trabajo y que, en su propio vehículo, lo trasladaron en contra de su voluntad hasta el sur del país.

(Foto: Unidad Nacional Antisecuestros)

También afirmó que los supuestos captores le exigíeron información financiera de la empresa donde laboraba. La versión puso en alerta a su patrono y, a partir de ese momento, la historia comenzó a desmoronarse.

Un equipo de la Unidad Nacional Antisecuestros inició labores de vigilancia y seguimiento. Con el avance de las investigaciones, concluyeron que el secuestro no había ocurrido.

Cae acusado de abusar de su hija; abuelo y tío de la menor lo encubrieron, según la Policía

De acuerdo con el reporte oficial, Dennis Omar Cálix Cálix conformó una empresa fantasma a la cual desvió aproximadamente 500 mil lempiras desde la compañía donde realmente trabajaba. Ante esa situación, decidió fingir su secuestro para evadir la responsabilidad.

Tras confirmar estos hallazgos, las autoridades ejecutaron la orden judicial y lo capturaron.

Posteriormente, fue remitido al juzgado que emitió la orden correspondiente, para que se le ejerza la acción penal establecida en la ley.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

