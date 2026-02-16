Gabriela Castellanos solicita juicio político contra Johel Zelaya y Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.

Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), solicitó este lunes al Congreso Nacional (CN) iniciar procesos de juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya, y contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, al cuestionar la falta de resultados en diversas líneas de investigación presentadas por esa organización. Las declaraciones surgieron en el contexto de consultas relacionadas con investigaciones remitidas al Ministerio Público y la situación institucional de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), cuya titular, Elizabeth Rodríguez, alertó recientemente sobre problemas financieros y operativos derivados de embargos, demandas judiciales y usurpaciones de bienes bajo custodia estatal.

Cuestionamientos al Ministerio Público

Castellanos lamentó la respuesta que, a su juicio, ha dado el Ministerio Público a las denuncias presentadas por el CNA. “Lamentablemente esa es una respuesta que ya la verdad es que nos da una pena porque el Ministerio Público antes y ahora no actúa como la ciudadanía espera”, expresó.

Según detalló, el CNA ha remitido más de 170 líneas de investigación, pero el avance ha sido mínim: "Hay muchas líneas de investigación que el Consejo Nacional Anticorrupción ha entregado al Ministerio Público y están durmiendo el sueño de los justos. (...) La mayoría de hecho ya llevamos más de 170 líneas y la verdad que el porcentaje es bajísimo". No obstante, reconoció que en algunos casos sí se han presentado requerimientos fiscales y se han obtenido sentencias condenatorias.

“El que se ha presentado requerimiento fiscal se ha judicializado la causa y hemos conseguido una condena en los hechos investigados por esta instancia de sociedad civil”, afirmó.

Pedido de juicio político

En ese contexto, Castellanos dijo haber pedido abiertamente al Congreso Nacional que active mecanismos de control político. “He exigido al Congreso Nacional que realmente se ponga a trabajar en el tema de juicio político, no solamente al fiscal general actual sino que también a otros actores que nos parece necesario”, manifestó. A su criterio, el Poder Legislativo tiene una deuda con la ciudadanía: “No podemos pasar de una administración a otra como que si nada pasó. Yo sí creo que es importante que lo que no hizo el Congreso anterior lo haga este, porque al final siempre siguen en deuda con la población”.

Consultada sobre a quién más debería aplicarse esa figura, respondió que también debe revisarse la actuación de integrantes del órgano electoral. “Yo creo que hay que ver también el Consejo Nacional Electoral. (...) Creo que ustedes saben a quién me refiero, al señor Marlon Ochoa”, expresó, al tiempo que lo señaló de haber puesto “en precaria la democracia de este país y sobre todo el proceso electoral”.