Caos y confusión en barrio Cabañas por falso anuncio del Bono 10 mil

San Pedro Sula, Honduras.

Momentos de incertidumbre se vivieron la mañana de este lunes en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, luego de que circulara información sobre una supuesta entrega del Bono 10 mil y de viviendas, presuntamente promovida por activistas políticos.

De acuerdo con denuncias de vecinos, decenas de personas llegaron al sector con copias de su cédula de identidad y números telefónicos para inscribirse en el supuesto beneficio.

Incluso, algunos ciudadanos lanzaron la documentación por el portón de una vivienda, sin que existiera personal oficial que recibiera los papeles.