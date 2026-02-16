Caos y confusión en barrio Cabañas por falso anuncio del Bono 10 mil

Momentos de incertidumbre se vivieron la mañana de este lunes en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, luego de que circulara información sobre una supuesta entrega del Bono 10 mil y de viviendas, presuntamente promovida por activistas políticos.
De acuerdo con denuncias de vecinos, decenas de personas llegaron al sector con copias de su cédula de identidad y números telefónicos para inscribirse en el supuesto beneficio.
Incluso, algunos ciudadanos lanzaron la documentación por el portón de una vivienda, sin que existiera personal oficial que recibiera los papeles.
La convocatoria, difundida a través de redes sociales, aseguraba que el expresidente de Honduras, Nasry Asfura, habría anunciado el regreso del programa Bono 10,000 como apoyo económico para la población.
Sin embargo, no existe registro de tal anuncio en las cuentas oficiales del Gobierno de Honduras ni en las redes sociales del propio exmandatario.
Autoridades del Partido Nacional desmintieron la información en declaraciones a LA PRENSA Verifica y aclararon que no hay ningún proceso de inscripción abierto relacionado con ese programa.
El Bono 10,000, denominado oficialmente Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición, fue creado en 2010 durante la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), mediante el decreto ejecutivo PCM-24-2010. La iniciativa fue ejecutada por el Programa de Asignación Familiar (PRAF) y contó con financiamiento del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El programa fue eliminado en 2014, al concluir ese período gubernamental, y desde entonces no ha sido restablecido oficialmente.
LP Verifica constató que el supuesto comunicado que circuló en redes sociales es falso y que no fue emitido por canales oficiales del Gobierno.