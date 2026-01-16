Gabriela Castellanos acude al Ministerio Público por denuncia electoral

Tegucigalpa, Honduras.

Castellanos explicó que, desde que tuvo conocimiento de la denuncia, decidió ponerse de forma voluntaria a disposición de las autoridades, con el fin de entregar toda la documentación y aclarar cualquier duda sobre el trabajo realizado por la organización.

La comparecencia se da luego de una acción legal promovida en diciembre por el abogado Carlos Chajtur , quien cuestionó el papel del CNA en el contexto de los comicios, específicamente por el uso de una plataforma ciudadana que difundía información vinculada a los resultados electorales.

Gabriela Castellanos , directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción ( CNA ), se presentó este viernes ante el Ministerio Público para atender una denuncia interpuesta en su contra relacionada con el trabajo de observación y análisis desarrollado por la institución durante el reciente proceso electoral.

“Estamos aquí para responder, aclarar y entregar toda la información que se nos solicite”, expresó la titular del CNA al salir de la Fiscalía.

Según detalló, ya en diciembre acudió al Ministerio Público para manifestar su disposición de colaborar, y su reciente comparecencia obedece a una citación formal realizada esta semana por el ente investigador.

Respecto a los señalamientos, Castellanos defendió el carácter de la plataforma cuestionada, subrayando que se trata de una iniciativa ciudadana alimentada exclusivamente con información pública, cuyo objetivo fue contribuir a la transparencia y al fortalecimiento democrático.

A su criterio, la denuncia no cuenta con elementos suficientes para sostener una investigación de fondo, aunque dejó claro que el CNA respeta el marco legal y la labor del Ministerio Público.

La directora ejecutiva también afirmó que este tipo de acciones no son nuevas para la organización y las interpretó como parte de una dinámica recurrente de ataques contra el CNA, tanto en el actual contexto político como en administraciones anteriores.

Pese a ello, reiteró que la institución continuará ejerciendo su rol de vigilancia ciudadana y combate a la corrupción, sin dejarse intimidar por presiones políticas o partidarias.

Asimismo, Castellanos aseguró que el CNA seguirá colaborando con las autoridades en lo que sea necesario, convencida de que su actuación se ha mantenido apegada a la ley y al interés público.