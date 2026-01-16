Nasry Asfura viajará a Jerusalén para reunirse con el presidente de Israel y Netanyahu

Jerusalén, Israel

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, estará llegando este sábado a Jerusalén, Israel, donde sostendrá reuniones con altas autoridades del gobierno tras haber visitado Estados Unidos.

Asfura Zablah arribará a territorio israelí al filo de las 5:00 a.m., hora de Honduras, 1:00 p.m. en Israel, acompañado de Mireya Agüero de Corrales, próxima canciller hondureña.

LA PRENSA confirmó que Nasry Asfura será recibido y se reunirá con Gideon Sa’ar, canciller de Israel.

A su vez, los encuentros torales se desarrollarán con Isaac Herzog, presidente del Estado de Israel y Benjamin Netanyahu, primer ministro.