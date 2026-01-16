Nasry Asfura viajará a Jerusalén para reunirse con el presidente de Israel y Netanyahu

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, estará llegando este sábado a Jerusalén, Israel, donde sostendrá reuniones con altas autoridades del gobierno tras haber visitado Estados Unidos.
Asfura Zablah arribará a territorio israelí al filo de las 5:00 a.m., hora de Honduras, 1:00 p.m. en Israel, acompañado de Mireya Agüero de Corrales, próxima canciller hondureña.
LA PRENSA confirmó que Nasry Asfura será recibido y se reunirá con Gideon Sa’ar, canciller de Israel.
A su vez, los encuentros torales se desarrollarán con Isaac Herzog, presidente del Estado de Israel y Benjamin Netanyahu, primer ministro.
Este rotativo conoció que Nasry Asfura pidió a la Embajada de Israel en Honduras poder ser del conocimiento de proyectos que han sido éxitos en ese país y poderlos replicar en territorio nacional.
Por tal razón, ambas partes consideran que la visita del presidente electo hondureño es de trabajo, más que protocolaria.
Otro tema que sería abordado es el restablecimiento de relaciones diplomáticas al mismo nivel, en virtud que Honduras retiró a su embajador en 2025 ante el conflicto con Gaza.
Este es el segundo viaje de Nasry Asfura como presidente electo tras haber permanecido por unos días en Washington, Estados Unidos.
Allí fue recibido por Marco Rubio, secretario de Estado de EE UU y otros funcionarios de la administración de Donald Trump; así como sesiones de trabajo en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Será el martes 20 de enero cuando "Papi a la Orden" retornará a Honduras y de inmediato afinará detalles para su toma de posesión, evento que será el 27 de enero en el Congreso Nacional (CN) en Tegucigalpa.