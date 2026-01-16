  1. Inicio
Hallan muerto a futbolista: estaba con otro jugador y filtran último mensaje

Terrible: encuentran el cuerpo sin vida de un futbolista; estaba con otro jugador y denuncian su misteriosa muerte.

Hallan cuerpo sin vida de futbolista y denuncian su misteriosa muerte; revelan su último mensaje.
El mundo de fútbol nuevamente se encuentra de luto luego de confirmarse la muerte de Lionel Adams, jugador que pasó por el equipo juvenil del CSKA de Rusia.
Lionel Adams, hijo de padre nigeriano y madre rusa, fue hallado en Zvenígorod, ciudad satélite de Moscú, junto al edificio donde vive otro futbolista ruso, Timur Magomédov, portero del Dinamo Majackalá.
"El futbolista Layonel Adams fue hallado muerto junto a un edificio en la ciudad de Zvenígorod de la región de Moscú", informó a TASS una fuente policial.
Según informaciones previas, el deportista se habría quitado la vida por un amor no compartido, señaló el canal de Telegram Shot.

Sin embargo, la madre del futbolista ha negado esta versión en declaraciones al canal de Telegram Mash, al señalar que él no tenía pareja.
Según informan desde “Mash na sporte”, el jugador compartió bebidas alcohólicas con su amigo, a quien le habría expresado malestar por su situación personal.
“El día de su muerte, el hombre estaba bebiendo con un amigo y quejándose con él sobre su vida, incluida su ruptura con su novia”, revelaba una fuente anónima a RenTV.
Según cuenta el arquero, Lionel Adams “salió de la habitación por un rato y cuando regresó ya estaba muerto”
Las versiones que manejan las autoridades en Rusia es que el jugador se habría quitado la vida, aunque su madre, rechazó esa versión.
Asimismo, las autoridades interrogaron de inmediato al arquero, pero este negó que su amigo hubiera manifestado dichos pensamientos.
Según compartió el medio Mash na sporte, las cámaras de seguridad del edificio captaron el momento en que Adams cayó desde una gran altura tras salir por unos minutos.
Poco antes de la tragedia, Adams pidió eliminar la referencia a una lesión, ya que se encontraba entrenando nuevamente y dejó como texto: “Estoy bien”
“Nuestras sinceras condolencias a toda la familia y amigos. ¡Descansa en paz, Lionel!”, lamentó el CSKA de Moscú, club donde tuvo sus inicios.
Este no es el primer incidente que tiene el futbolista, a finales de diciembre pasado, Adams tuvo que ser hospitalizado tras ser golpeado y recibir un disparo en la cadera junto a un restaurante en Zvenígorod.
El incidente, en el que el futbolista habría sido atacado por al menos diez personas, tuvo lugar el pasado 27 de diciembre. Adams fue hospitalizado, pero posteriormente se dio de alta por voluntad propia.
El jugador, nacido en 1994, jugó en el equipo juvenil del CSKA entre 2012 y 2014. Posteriormente jugó en los clubes Yenisei (Krasnoyarsk), Volga (Tver) y Kamaz (Naberzhnie Chelní).
