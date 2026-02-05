La serie mexicana ‘Doc’ tendrá su estreno en marzo

Ciudad de México.

La serie mexicana ‘Doc’, protagonizada por el actor Juan Pablo Medina ('La casa de las flores'), anunció este jueves su estreno el 4 de marzo en Netflix, una adaptación del exitoso drama italiano inspirado en el médico Pierdante Piccioni, quien, en la vida real, perdió la memoria tras un accidente de tráfico.

El tráiler de la serie fue publicado en las redes sociales de la plataforma de streaming en Latinoamérica. Esta adaptación cuenta la historia de Andrés Ferrara quien, “después de un intento de asesinato, pierde 12 años de recuerdos y tiene que reconstruir quién es”.

En este primer vistazo se observa al elenco conformado por los mexicanos Gabriela de la Garza (‘Las Aparicio’) y Giuseppe Gamba (‘Cindy la regia'), la peruana Stephanie Cayo (‘Hasta que nos volvamos a encontrar’) y el español Iván Sánchez (‘La Reina del Sur’).

Con tono dramático, la serie aborda la lucha de las personas por las segundas oportunidades, dilemas médicos y conflictos amorosos que envuelven al personaje de Ferrera, que en la producción italiana ‘Doc - Nelle tue mani’ (2020) está protagonizada por Luca Argentero.

El estreno de la serie original en Italia resultó un éxito tras lograr su distribución en más de cien países con lo que obtuvo la expansión a tres temporadas, así como la adaptación de esta historia en Estados Unidos, la cual se convirtió en el debut más visto de la cadena Fox en más de cinco años, con 16 millones de espectadores.

La versión mexicana ‘Doc’ estará producida por Sony Pictures y contará con la dirección de Fran Franco, Andrés López y Harold Ariza, además tendrá como productores ejecutivos a Coty Cagliolo, Carlos Quintanilla Sakar, Alejandro García y Madelaine Contreras.

TRAYECTORIA

Juan Pablo Medina de 48 años ha sido reconocido por sus trabajo en televisión, cine y teatro.

Comenzó su carrera en la telenovela "Cuando seas mía" en 2001 y ha sido parte de exitosos programas como "Soy tu fan" (2010, 2011-2012 y 2022) "Ingobernable" (2018) y "La Casa de las Flores" (2018-2020).

En 2021 estrenó la serie "Amarres", la primera producción mexicana para la plataforma de streaming HBO Max.

En el ámbito cinematográfico, el actor ha sido parte de comedias como "Cásese quien pueda" (2014), "Guadalupe Reyes" (2019), "Enfermo amor" (2022) y ya había trabajado con el director Manolo Caro antes del éxito de "La casa de las flores" para la película "La vida inmoral de la pareja ideal" en 2016.