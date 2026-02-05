Envían a prisión a cinco supuestos pandilleros de la 18 capturados en Chamelecón

San Pedro Sula, Honduras

Además, ordenó que los dos mayores de edad fueran enviados a la cárcel de Máxima Seguridad en Ilama, Santa Bárbara y en el caso de los menores, remitirlos al Centro Pedagógico de Internamiento "Jalteva" en Francisco Morazán.

En audiencia inicial celebrada en los Juzgados de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en San Pedro Sula, un juez dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra cinco supuestos integrantes de la Pandilla 18.

El pasado 29 de enero, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado ( DIPAMPCO), lograron la captura de cinco peligrosos miembros de la Pandilla 18 en la colonia Suyapa del sector Chamelecón en San Pedro Sula, Cortés.

Ese día, los detenidos fueron identificados con los alias de "Colocho/Flaco", considerado "Hommie", alias "Maldad", ambos considerados "Hommie" o cabecillas dentro de la Pandilla 18 en el norte del país.

Asimismo, ese día se aprehendió a tres menores de edad quienes son conocidos con los alias "El Chele", alias "Sami / Depredador", y alias de "Niño/ Tazmania", este último apresado en tres ocasiones anteriores.

Durante la operación se decomisaron dos AR-15, un AK-47, tres pistolas, 17 bolsitas plásticas con polvo blanco supuesta cocaína, 48 bolsas conteniendo piedra blanca supuesta supuesto crack, 38 bolsas plástica conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana y tres teléfonos celulares.

A los detenidos se les acusó de los delitos e infracciones penales de asociación para delinquir agravado, porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, porte ilegal de munición de uso prohibido y tráfico de drogas.

En ese sentido, al presentar todas las pruebas vinculantes por parte de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), y los funcionarios de la Dipampco, el juez decretó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva a los imputados.