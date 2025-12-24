Países latinoamericanos felicitan a Nasry Asfura, presidente electo

Tegucigalpa, Honduras.

Un grupo de países de América Latina felicitó este miércoles a Nasry “Tito” Asfura, presidente electo de la República de Honduras, tras los comicios generales celebrados el pasado 30 de noviembre, y expresó su disposición de trabajar conjuntamente con el nuevo gobierno a partir de su toma de posesión, prevista para el 27 de enero. En un pronunciamiento conjunto, los países firmantes manifestaron su interés en fortalecer la cooperación bilateral y regional con Honduras, especialmente en áreas como comercio, seguridad, migración y fortalecimiento de la democracia. “Con su gobierno, a ser inaugurado el próximo 27 de enero, esperamos trabajar conjuntamente en los temas que nos unen como países hermanos”, señala el comunicado.

La victoria de Tito Asfura es una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras.



El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia.



Desde la Argentina,... https://t.co/QnBmG5kr5o — Javier Milei (@JMilei) December 24, 2025

Asimismo, destacaron la responsabilidad cívica de la ciudadanía hondureña, resaltando la participación electoral y la paciencia demostrada durante el proceso de escrutinio final, lo que, según indicaron, reflejó un compromiso con la paz y la institucionalidad democrática. Los gobiernos también reconocieron el trabajo de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, cuyo acompañamiento permanente durante la etapa posterior a la votación contribuyó, junto a observadores nacionales, a una revisión exhaustiva e imparcial del proceso electoral.