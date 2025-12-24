Países latinoamericanos felicitan a Nasry Asfura, presidente electo

Un grupo de países de América Latina felicitó este miércoles a Nasry “Tito” Asfura, presidente electo de la República de Honduras, tras los comicios generales celebrados el pasado 30 de noviembre, y expresó su disposición de trabajar conjuntamente con el nuevo gobierno a partir de su toma de posesión, prevista para el 27 de enero.
En un pronunciamiento conjunto, los países firmantes manifestaron su interés en fortalecer la cooperación bilateral y regional con Honduras, especialmente en áreas como comercio, seguridad, migración y fortalecimiento de la democracia.
“Con su gobierno, a ser inaugurado el próximo 27 de enero, esperamos trabajar conjuntamente en los temas que nos unen como países hermanos”, señala el comunicado.
La victoria de Tito Asfura es una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras.— Javier Milei (@JMilei) December 24, 2025
El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia.
Desde la Argentina,... https://t.co/QnBmG5kr5o
Asimismo, destacaron la responsabilidad cívica de la ciudadanía hondureña, resaltando la participación electoral y la paciencia demostrada durante el proceso de escrutinio final, lo que, según indicaron, reflejó un compromiso con la paz y la institucionalidad democrática.
Los gobiernos también reconocieron el trabajo de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, cuyo acompañamiento permanente durante la etapa posterior a la votación contribuyó, junto a observadores nacionales, a una revisión exhaustiva e imparcial del proceso electoral.
“El acompañamiento brindó claridad a la ciudadanía respecto de la legitimidad de los resultados”, subraya el documento.
De igual forma, los países firmantes tomaron nota del desempeño del Consejo Nacional Electoral (CNE) en un contexto marcado por presiones durante el último mes, y resaltaron la labor de su personal en todo el territorio nacional, así como el liderazgo ejercido por las consejerías en el cumplimiento de su mandato constitucional.
Asimismo, reafirmaron su solidaridad con el pueblo hondureño y expresaron su deseo de que la transición gubernamental se desarrolle de manera pacífica y ordenada, en beneficio de la convivencia nacional.
“La victoria de Tito Asfura es una derrota contundente del narcosocialismo (...). Desde la Argentina, celebramos el triunfo de la libertad y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la voluntad popular y el respeto irrestricto a las instituciones en la región”, afirmó Javier Milei, presidente de Argentina, en su cuenta de X.
El pronunciamiento fue suscrito por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.