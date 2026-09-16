Saprissa sufre terrible eliminación: Sorprende primer clasificado a semifinales de Copa Centroamericana

San José, Costa Rica.

El Saprissa de Hernán Medford quedó eliminado de la Copa Centroamericana 2026 a manos de un sorprendente Cartaginés, que sacó su casta en el momento decisivo y se impuso 3-2 para sellar su boleto a las semifinales. Los brumosos protagonizaron una gran remontada y, además de avanzar entre los cuatro mejores del torneo, aseguraron su clasificación a la próxima Champions de Concacaf. Para el Monstruo Morado representa un nuevo golpe en el plano internacional, especialmente porque llegaba como uno de los favoritos para superar esta serie.

Los Brumosos ahora estarán esperando rival que saldrá del choque que disputarán este jueves el Olimpia y el Luis Ángel Firpo de El Salvador. Los olimpistas llevan la ventaja del 3-0 de la ida que lograron en la ida y la vuelta será este jueves.

LOS GOLES

Tras el 2-2 de la ida y con el gol visitante como criterio de desempate, el Saprissa saltó al campo del estadio José Rafael 'Fello' Meza, casa del Cartaginés, con el objetivo de marcar un gol rápido para recuperar la ventaja en la serie, pero no tuvo la claridad para concretar algunas de las jugadas que creó por los costados con los extremos Gerson Torres y el cubano Luis Paradela. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cartaginés respondió al comenzar a generar peligro en ataque. Tras una gran acción colectiva, José de Jesús González apareció para cerrar un centro y marcar el primer tanto al minuto 22. A partir de ese momento, los brumosos tomaron el control del juego y la posesión. Sin embargo, en el cierre de la primera parte, el Monstruo volvió a acomodarse, generó peligro y Orlando Sinclair apareció para igualar al 45+3′. Tras el descanso, los morados lograron darle vuelta al marcador luego de un centro de Joseph Mora, aprovechado por Orlando Sinclair, totalmente solo, al minuto 57. Cartaginés reaccionó nuevamente y Diego Mesén ganó un tiro de esquina para empatar al minuto 76. Con el 2-2, la serie estaba igualada y la moneda quedó en el aire. Al minuto 86, Luis Paradela cometió una falta dentro del área y el árbitro señaló penal. Bernald Alfaro asumió la responsabilidad y no falló.