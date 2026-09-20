Hallan calcinada a mujer en Trujillo, Colón

Trujillo, Colón. Un hecho violento mantiene consternados a los habitantes de la comunidad de Chichihuite, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, luego de que el cuerpo sin vida de una mujer fuera localizado durante las últimas horas de este domingo 20 de septiembre, en las cercanías del cementerio de la localidad. De acuerdo con informes preliminares y testimonios proporcionados por pobladores de la zona, la víctima habría sido identificada como Mariana Fúnez, residente de la aldea de Chacalapa, también perteneciente al municipio de Trujillo.

Según las versiones que trascienden hasta el momento, la mujer habría sido asesinada y posteriormente su cuerpo habría sido rociado con combustible y expuesto al fuego, quedando severamente calcinado. Asimismo, los reportes preliminares señalan que presentaba la amputación de una de sus manos. Las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo generaron alarma y conmoción entre los pobladores, quienes dieron aviso a las autoridades para que se desplazaran hasta el lugar. Elementos policiales y equipos forenses llegaron a la zona para realizar las primeras diligencias investigativas, recopilar evidencias y efectuar el levantamiento del cuerpo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse