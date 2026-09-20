Cae hombre que atacó a su esposa con un hacha frente a sus hijos en El Paraíso

El Paraíso. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a un hombre acusado de intentar quitarle la vida a su compañera de hogar atacándola brutalmente con un hacha en presencia de sus dos hijos menores de edad.

El sangriento hecho ocurrió el pasado 13 de septiembre alrededor de las 8:00 p.m. en la vivienda de la víctima, ubicada en la aldea San Antonio Yamales del municipio de Trojes.

Según el informe de la DPI, el hombre llegó al inmueble violando una medida de alejamiento que tenía vigente por violencia doméstica y, sin cruzar palabra, atacó a la mujer con un hacha, hiriéndola en la cabeza.

Tras el brutal ataque, el agresor huyó de la escena, mientras que la víctima fue auxiliada de emergencia y trasladada de urgencia al Hospital Escuela en Tegucigalpa, donde actualmente permanece en la unidad de cuidados intensivos librando una batalla por su vida debido a la gravedad de sus lesiones.