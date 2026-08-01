Tarifa a la energía eléctrica volverá a subir por el alza de los combustibles, asegura experto

San Pedro Sula, Honduras

El experto en temas energéticos Samuel Rodríguez advirtió este sábado que un nuevo incremento a la tarifa de energía eléctrica prodría producirse durante el último trimestre del año por aumento en los precios de los combustibles que entrará en vigor este lunes 3 de agosto en Honduras. La reacción del especialista surge luego de que la Secretaría de Energía (SEN) confirmara alzas de hasta L6.27 por galón en el kerosene y de L5.19 en el diésel en Tegucigalpa, mientras que en San Pedro Sula ambos combustibles también registrarán incrementos superiores a los cinco lempiras.

Según Rodríguez, quienes esperan una reducción en la factura de la energía difícilmente la verán en los próximos meses. Por el contrario, explicó que el próximo pliego tarifario incorporará tanto el impacto del nuevo aumento en los combustibles como el porcentaje que fue diferido en la revisión anterior. "No esperemos una reducción, más bien va a haber un aumento, más el aumento que se había diferido", afirmó el experto durante una entrevista con el Noticiero Hoy Mismo. Explicó que la tarifa vigente para los meses de julio, agosto y septiembre no trasladó el incremento completo en los costos de generación. De un ajuste estimado del 21%, únicamente se aplicó un 11.5 %, debido a que se esperaba una disminución en el precio internacional de los combustibles. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, el experto señaló que la reactivación del conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a presionar al alza los precios del petróleo, un factor que repercute directamente en los costos de generación eléctrica en Honduras, especialmente por la dependencia de plantas térmicas que utilizan derivados del petróleo.

Incertidumbre climática