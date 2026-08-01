Tarifa a la energía eléctrica volverá a subir por el alza de los combustibles, asegura experto

El experto en temas energéticos Samuel Rodríguez advirtió este sábado que un nuevo incremento a la tarifa de energía eléctrica prodría producirse durante el último trimestre del año por aumento en los precios de los combustibles que entrará en vigor este lunes 3 de agosto en Honduras.
La reacción del especialista surge luego de que la Secretaría de Energía (SEN) confirmara alzas de hasta L6.27 por galón en el kerosene y de L5.19 en el diésel en Tegucigalpa, mientras que en San Pedro Sula ambos combustibles también registrarán incrementos superiores a los cinco lempiras.
Según Rodríguez, quienes esperan una reducción en la factura de la energía difícilmente la verán en los próximos meses. Por el contrario, explicó que el próximo pliego tarifario incorporará tanto el impacto del nuevo aumento en los combustibles como el porcentaje que fue diferido en la revisión anterior.
"No esperemos una reducción, más bien va a haber un aumento, más el aumento que se había diferido", afirmó el experto durante una entrevista con el Noticiero Hoy Mismo.
Explicó que la tarifa vigente para los meses de julio, agosto y septiembre no trasladó el incremento completo en los costos de generación. De un ajuste estimado del 21%, únicamente se aplicó un 11.5 %, debido a que se esperaba una disminución en el precio internacional de los combustibles.
Sin embargo, el experto señaló que la reactivación del conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a presionar al alza los precios del petróleo, un factor que repercute directamente en los costos de generación eléctrica en Honduras, especialmente por la dependencia de plantas térmicas que utilizan derivados del petróleo.
Incertidumbre climática
Rodríguez indicó que la permanencia del fenómeno de El Niño limitaría la generación hidroeléctrica, obligando al sistema a depender aún más de energía producida con combustibles fósiles, lo que encarece la tarifa para los consumidores.
Ante ese panorama, recomendó a la población adoptar medidas de ahorro energético para reducir el consumo de kilovatios hora, ya que ese es el único aspecto que los usuarios pueden controlar frente al aumento de las tarifas.
El especialista también insistió en la necesidad de acelerar nuevas licitaciones para proyectos de energía renovable. Recordó que Honduras lleva más de 16 años sin impulsar un proceso de contratación de esta magnitud y aseguró que la incorporación de proyectos solares con sistemas de almacenamiento permitiría reducir la dependencia de la generación térmica.
Rodríguez cuestionó además que el país continúe utilizando plantas de generación a diésel, al considerar que estas elevan significativamente el costo de la energía y terminan trasladando ese impacto a los consumidores.
Durante la entrevista, también se refirió a los constantes apagones y fluctuaciones de voltaje que afectan a hogares, comercios y pequeñas empresas. Atribuyó estas fallas a problemas en la red de distribución de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), donde, según dijo, existe rezago en mantenimiento e inversión.
El experto sostuvo que las interrupciones del servicio están provocando pérdidas económicas por daños en electrodomésticos, equipos de aire acondicionado, refrigeradoras y otros aparatos eléctricos, afectando tanto a familias como a emprendedores y microempresarios.
Finalmente, hizo un llamado a modernizar el sector eléctrico y garantizar un servicio más eficiente y competitivo, al considerar que los usuarios deben ser el centro de las decisiones en materia energética y tener acceso a un suministro confiable y a tarifas más competitivas.