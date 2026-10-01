Christa Pike: el crimen que la llevó al corredor de la muerte por celos

Tennessee, Estados Unidos. Christa Pike tenía 18 años cuando participó en el asesinato de su compañera Colleen Slemmer, de 19, ocurrido el 12 de enero de 1995 en Knoxville, Tennessee. El crimen tuvo lugar en una zona boscosa y apartada del campus agrícola de la Universidad de Tennessee. Slemmer y Christa Pike eran compañeras del Knoxville Job Corps, un centro de formación profesional para jóvenes. Según los registros judiciales, Pike actuó junto con su novio, Tadaryl Shipp, de 17 años, y Shadolla Peterson, de 18. De acuerdo con la Fiscalía, Christa Pike consideraba a Slemmer una rival porque creía que la joven estaba interesada en su novio. Los tres llevaron a Slemmer hasta una zona apartada, donde comenzó un ataque que, según los documentos judiciales, se prolongó durante más de 30 minutos.

Durante la agresión, Colleen fue golpeada repetidamente y sufrió heridas provocadas con objetos cortantes. Los documentos señalan que Pike la golpeó en la cabeza con un trozo de asfalto y le cortó el cuello, mientras la joven intentaba escapar en varias ocasiones. Finalmente, Slemmer murió como consecuencia de las lesiones. Después del asesinato, según los registros del caso, Christa Pike tomó un fragmento del cráneo de la víctima y lo conservó como recuerdo. En el cuerpo de Slemmer también fueron encontrados símbolos, entre ellos un pentagrama grabado en el pecho. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El caso provocó una amplia cobertura mediática en Tennessee debido a los detalles del crimen. La investigación estableció la participación de los tres jóvenes, aunque cada uno enfrentó posteriormente consecuencias judiciales diferentes. En 1996, Christa Pike fue declarada culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. El jurado le impuso la pena de muerte, por lo que pasó casi tres décadas en el corredor de la muerte mientras su defensa presentaba diferentes apelaciones.

Cómplices del asesinato