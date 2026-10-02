¡Sorpresa total! Guatemala frena a Surinam y pone al rojo vivo el grupo de Honduras

Surinam.

¡Sorpresa total en el Grupo B! Surinam y Guatemala empataron 0-0 este viernes por la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf, un resultado que mantiene completamente abierta la lucha por los puestos de clasificación a los cuartos de final y que también favorece a Honduras, Jamaica y El Salvador. El conjunto de Surinam, que jugó como local, fue el equipo que más buscó el triunfo durante prácticamente todo el encuentro. Los surinameses tuvieron mayor iniciativa, controlaron buena parte del partido y generaron las principales ocasiones de peligro, pero no lograron encontrar el gol ante una Guatemala que apostó por mantener el orden defensivo.

La selección dirigida por Luis Fernando Tena terminó resistiendo los constantes intentos de los locales y se llevó un punto que puede resultar determinante en la pelea por avanzar a la siguiente ronda. Un dato que refleja la poca producción ofensiva de Guatemala es que el combinado centroamericano no consiguió realizar ningún disparo a puerta durante el encuentro. A pesar de su dominio territorial y de las oportunidades generadas, Surinam tampoco pudo romper el cerrojo defensivo guatemalteco y tuvo que conformarse con un empate que le permite mantenerse en la parte alta de la clasificación. Con este resultado, Surinam llega a siete puntos, producto de dos victorias y un empate, por lo que continúa dependiendo de sí mismo en la pelea por uno de los boletos a los cuartos de final. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Guatemala, por su parte, alcanza cuatro unidades, gracias a una victoria y un empate. El punto conseguido en territorio surinamés puede cobrar especial importancia de cara al cierre de la fase de grupos.

Guatemala tendrá una última oportunidad en casa

La selección guatemalteca todavía tiene una carta importante sobre la mesa: cerrará la fase de grupos como local frente a Surinam. Un triunfo en ese encuentro podría permitirle alcanzar los siete puntos y meterse de lleno en la pelea por la clasificación. Por ahora, Guatemala deberá esperar los resultados de los demás partidos del grupo, especialmente los que involucren a Honduras, Jamaica y El Salvador, ya que la lucha por los puestos de clasificación continúa abierta. Un resultado que también beneficia a Honduras El empate sin goles también representa un resultado favorable para Honduras, que busca recuperarse en esta tercera jornada y mantenerse con posibilidades de avanzar a los cuartos de final. El 0-0 evita que Surinam sume los tres puntos y amplíe todavía más su ventaja en la parte alta de la tabla. Al mismo tiempo, Guatemala deja escapar la oportunidad de acercarse al líder, por lo que el grupo continúa con varios escenarios abiertos de cara a las últimas jornadas.