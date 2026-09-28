Nations League: Guatemala receta humillante goleada a El Salvador y pone el grupo patas arriba

Ciudad de Guatemala.

Guatemala consiguió su primera victoria de 2026 con una humillante paliza 6-0 sobre El Salvador en el Estadio El Trébol, por la segunda jornada de la Concacaf Nations League. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena sumó sus primeros tres puntos después de la derrota sufrida ante Jamaica en el debut. La selección guatemalteca tomó rápidamente el control del partido y abrió el marcador a los ocho minutos. Darwin Lom fue el encargado de convertir el 1-0, resultado que permitió a los locales manejar el encuentro con mayor tranquilidad y obligó a El Salvador a modificar su planteamiento inicial.

Guatemala amplió la diferencia a los 28 minutos por medio de Rubio Rubín. Apenas cuatro minutos después llegó el tercero, convertido por Jehú Fajardo. La Bicolor aprovechó sus oportunidades y se marchó al descanso con una ventaja de tres goles. La preocupación del primer tiempo estuvo relacionada con Óscar Santis, quien debió abandonar el campo por una lesión. Los primeros reportes señalaron la posibilidad de un desgarro, por lo que su evolución será seguida antes de los próximos compromisos de la selección.

Triplete de Jehú Fajardo