UTH otorgará Doctorado Honoris Causa a Juan Antonio Bendeck

San Pedro Sula, Honduras. La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) otorgará el Doctorado Honoris Causa a Juan Antonio Bendeck, como parte de las actividades conmemorativas por sus 40 años de trayectoria educativa y compromiso con el país. La distinción busca reconocer la vida, trayectoria y aportes de Bendeck al desarrollo empresarial y social de Honduras. La notificación oficial del reconocimiento fue entregada por Roger D. Valladares, fundador de UTH, durante un encuentro marcado por la amistad y cercanía que ambos han mantenido durante varios años.

La ceremonia solemne de investidura está programada para octubre, como parte de la celebración del 40 aniversario de la universidad, que ha decidido dedicar parte de sus actividades a reconocer a personas que han contribuido al desarrollo del país desde diferentes ámbitos. Valladares destacó que para él este reconocimiento tiene un significado especial y señaló que Bendeck es una de las personas a quienes desea agradecer por su aporte y cercanía durante la trayectoria de UTH.

“Cumplir 40 años de UTH nos invita a mirar hacia atrás y agradecer a Dios, a nuestra comunidad universitaria y a tantas personas que han sido parte de este camino. Juan Bendeck es una de esas personas a las que quiero agradecer de manera especial”, expresó Valladares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El fundador de UTH también resaltó la trayectoria empresarial y social de Bendeck, así como la relación de amistad que mantienen. “Juan es un hombre al que admiro y aprecio profundamente. Ha sido un amigo, un empresario comprometido y, sobre todo, un hombre agradecido con Honduras”, manifestó. Juan Antonio Bendeck llegó a Honduras siendo muy joven y desarrolló en el país su vida, familia y carrera empresarial, convirtiéndose en una figura reconocida especialmente en la zona norte de Honduras. Su trayectoria también ha estado relacionada con iniciativas de desarrollo comunitario, filantropía, comunicación, cultura y promoción de la identidad hondureña. A través de proyectos vinculados con la fotografía y la comunicación, ha contribuido a mostrar diferentes regiones del país, sus paisajes, comunidades y habitantes. En 2023, Bendeck recibió el reconocimiento como Personaje Valmoral, bajo el valor de la Gratitud, una distinción que destacó precisamente una de las características que han marcado su relación con Honduras.