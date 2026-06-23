UTH y la Unión de Notarios de Honduras impulsan la transformación digital del notariado con LegalTech

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y la Unión de Notarios de Honduras (UNH) firmaron un convenio con el objetivo de impulsar capacitaciones especializadas en innovación tecnológica e inteligencia artificial dirigidas a profesionales del ámbito jurídico. “La innovación tecnológica ya no es una opción, sino una necesidad para fortalecer la práctica profesional del notariado hondureño”, expresó Diego Chacón, vicerrector de Vinculación de UTH. Señaló que para la universidad es un honor formalizar la alianza, “porque estamos convencidos de que el futuro del ejercicio profesional estará marcado por la capacidad que tengamos de integrar el conocimiento jurídico a la innovación tecnológica”. El doctor Chacón resaltó la importancia de esta alianza, que busca acercar la inteligencia artificial y el LegalTech al sector jurídico del país, y destacó la infraestructura desarrollada por la universidad, que incluye laboratorios especializados en San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Durante su participación, puso a disposición de los notarios a los expertos que los acompañarán en los procesos de aprendizaje. “Porque la IA llegó para quedarse y no se va a ir”, puntualizó. Asimismo, afirmó que la inteligencia artificial no desplazará puestos de trabajo, sino a aquellas personas que no incorporen esta tecnología en sus campos laborales.

LegalTech

LegalTech es un programa de UTH que ofrece tecnología aplicada a la práctica jurídica desde la perspectiva del abogado, con un enfoque en el desarrollo de habilidades y competencias para el profesional del derecho del futuro. Así lo define Enoc Murillo, director de LegalTech, quien destacó el doble impacto derivado de esta alianza. Por un lado, el estudiante de Derecho recibe formación en derecho notarial dentro de su pénsum académico; por otro, los notarios expertos aportan su práctica jurídica para enriquecer la experiencia tecnológica del futuro profesional. El doctor Murillo indicó que las competencias tecnológicas son necesarias para los futuros profesionales del derecho formados en UTH. “Así que matricúlese en cualquiera de nuestros cursos, talleres, capacitación. LegalTech le da la bienvenida”, expresó. Las capacitaciones de LegalTech, que comenzarán el 20 de julio, incluirán los siguientes temas: Ciberseguridad y protección de datos, Automatización de Flujos de Trabajo (Workflows), Justicia Digital y Regulacion de la IA. Además, incluirá el uso de inteligencia artificial aplicada al derecho; generación asistida LLMs, Ingenieria de Prompts e IA Predictiva. Los usuarios de servicios notariales obtendrán los siguientes beneficios: seguridad jurídica, reducción de tiempo y disminución de inconsistencias en la documentación.

Transformación digital

Nelson Mairena Franco, presidente de la UNH, expresó su satisfacción por la alianza firmada con UTH, al señalar que los socios estratégicos se seleccionan con base en criterios de calidad y liderazgo. “Sí aceptamos este reto y sí aceptamos esa alianza estratégica, nosotros apoyando a la UTH y la UTH apoyándonos a nosotros; debemos correr, querer correr juntos y sacar los mejores proyectos en beneficio del notariado hondureño”, enfatizó Mairena. El abogado señaló que los notarios demandan capacitación en áreas como la inteligencia artificial, lo que refleja la importancia de la transformación digital en el ejercicio profesional.

Agilidad en los procesos notariales

El máster Diógenes Martínez, director de la carrera de Derecho en UTH, identificó la necesidad de modernizar y agilizar los procesos notariales en Honduras, donde los notarios tienen un rol central en la validación de transacciones de bienes muebles e inmuebles. “El objetivo de la alianza es formar a los notarios que necesitan herramientas donde la automatización sea lo mejor para darle mayor agilidad a cada acto, contrato que se hagan dentro de nuestro territorio nacional”, indicó Martínez. El académico señaló que los actos notariales no se limitan al territorio nacional, sino que también aplican a documentos celebrados en el extranjero con efectos en Honduras.