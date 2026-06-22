Cervecería Hondureña entrega proyecto de seguridad vial en zona occidental

Nueva Arcadia, Copán.

Con el objetivo de contribuir a una movilidad más segura y ordenada para conductores y peatones, Cervecería Hondureña en alianza con Fundación AB InBev y en coordinación con las autoridades municipales de Nueva Arcadia y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, ejecutó una serie de mejoras de infraestructura vial.

Los trabajos se realizaron en el cruce El Dorado, ubicado sobre la carretera CA-4 en la zona de La Entrada a Copán, uno de los puntos con mayor flujo vehicular y peatonal del municipio.

Como parte de la intervención, se realizó el pintado de calles, la colocación de tres semáforos inteligentes, dos semáforos peatonales y la instalación de señalización vial complementaria. Todo lo anterior con el fin de optimizar la circulación y fortalecer la seguridad de quienes transitan diariamente por la zona.