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Cervecería Hondureña entrega proyecto de seguridad vial en zona occidental

Cervecería Hondureña instaló semáforos y señalización vial en Nueva Arcadia para fortalecer la seguridad de conductores y peatones.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 16:00 -
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Cervecería Hondureña entrega proyecto de seguridad vial en zona occidental

Las mejoras se realizaron en el cruce El Dorado, ubicado sobre la carretera CA-4 en la zona de La Entrada a Copán.

Nueva Arcadia, Copán.

Con el objetivo de contribuir a una movilidad más segura y ordenada para conductores y peatones, Cervecería Hondureña en alianza con Fundación AB InBev y en coordinación con las autoridades municipales de Nueva Arcadia y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, ejecutó una serie de mejoras de infraestructura vial.

Los trabajos se realizaron en el cruce El Dorado, ubicado sobre la carretera CA-4 en la zona de La Entrada a Copán, uno de los puntos con mayor flujo vehicular y peatonal del municipio.

Como parte de la intervención, se realizó el pintado de calles, la colocación de tres semáforos inteligentes, dos semáforos peatonales y la instalación de señalización vial complementaria. Todo lo anterior con el fin de optimizar la circulación y fortalecer la seguridad de quienes transitan diariamente por la zona.

Representantes de Cervecería Hondureña, autoridades municipales de Nueva Arcadia y la Dirección Nacional de Vialidad y Transportes estuvieron presentes en el lanzamiento de la campaña educativa de Cervecería Hondureña.

Representantes de Cervecería Hondureña, autoridades municipales de Nueva Arcadia y la Dirección Nacional de Vialidad y Transportes estuvieron presentes en el lanzamiento de la campaña educativa de Cervecería Hondureña.

La iniciativa también contempla una campaña educativa para promover conductas responsables al volante y reforzar el respeto por las normas de tránsito entre conductores y peatones, previniendo así, los accidentes de tránsito por sus diferentes causas entre estas: el exceso de velocidad, distracciones al conducir, irrespeto a las señales, rebasar en curva, irrespeto al peatón, ingesta de alcohol, entre otras causas.

“A través de nuestro proyecto Seguridad Vial en Acción, buscamos contribuir a la prevención de accidentes viales y fomentar una cultura de respeto y responsabilidad en las vías, generando un impacto positivo para conductores, peatones y familias de la zona”, destacó Milene Fernández, gerente de Reputación y Sostenibilidad de Cervecería Hondureña.

Este proyecto en Copán se realizó en el marco de la iniciativa “Seguridad Vial en Acción” de Cervecería Hondureña.

Este proyecto en Copán se realizó en el marco de la iniciativa “Seguridad Vial en Acción” de Cervecería Hondureña.

Este es el segundo proyecto de seguridad vial que la compañía ejecuta bajo su iniciativa “Seguridad Vial en Acción”, sumándose al entregado el año pasado en la ciudad de Comayagua, bajo un componente de educación e infraestructura vial.

Con este nuevo proyecto, Cervecería Hondureña continúa promoviendo acciones de seguridad vial recuperando y convirtiendo espacios en zonas más seguras para quienes transitan diariamente por las carreteras, fortaleciendo una cultura de conducción y movilidad responsable.

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