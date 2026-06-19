Hábitat para la Humanidad, UTH y Elevate Hub lanzan Bingo de la Solidaridad para beneficiar a 50 familias con pisos de concreto

San Pedro Sula, Honduras.

Hábitat para la Humanidad Honduras, en alianza con la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Elevate Hub, lanzó oficialmente el Bingo de la Solidaridad 2026, una iniciativa que se realizará el próximo 4 de julio a las 2:00 p. m. en las instalaciones de UTH, en San Pedro Sula, con el propósito de recaudar fondos para transformar la vida de 50 familias hondureñas mediante la construcción de pisos de concreto. Con más de tres décadas de trabajo en el país, Hábitat para la Humanidad continúa impulsando proyectos orientados a mejorar las condiciones de vivienda de miles de familias. La actividad busca reunir a empresas, aliados estratégicos y ciudadanos comprometidos con una causa de alto impacto social.

Actualmente, el déficit habitacional en Honduras supera el 60%, afectando a seis de cada diez hondureños. Asimismo, se estima que el 23% de los hogares hondureños aún cuenta con pisos de tierra, una condición que impacta directamente en la salud, la educación y el bienestar familiar. “Es difícil hacer conciencia de que en Honduras hay más de 2 millones de familias que viven en pisos de tierra, con todos los problemas que eso ocasiona en temas de salud y deserción escolar”, expresó María Selman-Housein, CEO de Banpaís. De acuerdo con estudios de Hábitat para la Humanidad, reemplazar los pisos de tierra por pisos de concreto puede reducir hasta en un 95% los gastos en salud, disminuir en un 24% el ausentismo escolar y reducir en un 17% la incidencia de enfermedades dentro del hogar.

“La invitación es a todas las empresas para que se sumen a esta importante iniciativa y a que nos ayuden a cambiar esta realidad de nuestro país. Realmente con poco podemos hacer una gran diferencia”, agregó Selman-Housein.



Por su parte, José René Handal Bográn, presidente de la Junta Directiva de Hábitat para la Humanidad Honduras, destacó el impacto que genera este tipo de proyectos en las comunidades beneficiadas.

“Tenemos estudios donde se ha comprobado que un piso de cemento puede mejorar la salud de la familia, mejorar la economía y mejorar la asistencia a la escuela”, afirmó.

Asimismo, agradeció el respaldo de las empresas patrocinadoras que se han sumado al evento e invitó a más organizaciones a apoyar la causa.

“En ediciones anteriores de este Bingo han asistido alrededor de 500 personas. Este año esperamos superar esa cifra gracias a la alianza con UTH, que nos permite contar con un espacio más amplio, mejores condiciones logísticas y suficiente estacionamiento para los asistentes”, señaló Handal Bográn.

Transformando vidas

Impulsado por el programa de voluntariado Women Build, el Bingo de la Solidaridad destinará los fondos recaudados a la iniciativa regional “100 mil pisos para jugar”, que promueve la construcción de pisos de concreto para crear hogares más seguros, saludables y adecuados para que niños y niñas puedan crecer, aprender y desarrollarse en mejores condiciones. Para Emma Mejía de Valladares, directora de Mercadeo de UTH, la participación de la institución responde a su compromiso con las causas que generan bienestar social. “Nosotros como institución educativa decimos presente apoyándolos a través de nuestras instalaciones y socializando este evento para que sean más las personas y empresas que se sumen a la causa”, manifestó.

Cabe señalar que el donativo de participación será de 350 lempiras por persona. Los fondos recaudados permitirán beneficiar a 50 familias hondureñas gracias al apoyo de patrocinadores y ciudadanos solidarios que creen en el poder de una vivienda adecuada para transformar vidas.