UNO y Pronto entregan el segundo vehículo de la promoción de “UNO te une a la fiesta del fútbol”

San Pedro Sula, Honduras.

Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto realizaron la entrega oficial de un Nissan Kicks a Bryan Salvador Mejía Álvarez, ganador del segundo sorteo de la promoción “UNO te une a la fiesta del fútbol”, reafirmando su compromiso de premiar la fidelidad de sus clientes a través de la aplicación UNO Plus. La entrega se llevó a cabo en la Estación de Servicio UNO Bulevar Morazán, en la ciudad de San Pedro Sula, donde Bryan recibió las llaves de su nuevo vehículo acompañado de representantes de UNO, invitados especiales y medios de comunicación. El afortunado ganador realizó sus consumos en la Estación de Servicio UNO Bulevar Morazán, de la ciudad en San Pedro Sula, registrándolos a través de UNO Plus. Gracias a ello acumuló goles que le permitieron participar en los sorteos de la promoción y convertirse en uno de los afortunados ganadores de esta gran campaña.

"Primeramente darle gracias a Dios por esta gran bendición de ganarme este premio; agradecerle asimismo a la gasolinera UNO por hacer posible este sorteo que para mí es un sueño hecho realidad", expresó Bryan Salvador Mejía Álvarez durante la entrega de su vehículo. Mejía invitó a todas las personas que quieran ganar a participar y a creer en los sorteos realizados por la Gasolinera UNO. “Sigan participando, confíen, crean y con fe cualquiera se puede ganar un vehículo”, subrayó mientras sostenía la llave del Nissan Kicks.

Premiando la preferencia de los clientes

La promoción “UNO te une a la fiesta del fútbol”, que estará vigente hasta el próximo 19 de julio, continúa generando entusiasmo y una alta participación de clientes a nivel nacional a través de UNO Plus, la aplicación oficial de beneficios de UNO, donde los usuarios acumulan goles con sus consumos y participan automáticamente en los diferentes sorteos y premios instantáneos de la campaña. "Nos llena de satisfacción seguir premiando la preferencia de nuestros clientes y hacer realidad momentos tan especiales como la entrega de este Nissan Kicks”, expresó Eduardo Idiáquez, coordinador de Mercadeo de UNO Honduras.

Idiáquez indicó que, a través de UNO Plus, buscan “brindar beneficios tangibles y experiencias memorables que fortalezcan la relación con nuestros consumidores". El ejecutivo expresó su alegría porque los registros en la aplicación aumentan cada día por el entusiasmo que generan los premios de la promoción. Finalmente, invitó a los hondureños a descargar la aplicación en Google Play, Play Store y Apple Gallery, luego registrarse y participar en los sorteos por sus compras.“Tenemos más de 150 estaciones de servicio a nivel nacional; seguramente una muy cerca de usted para que pueda seguir participando y ganando premios”, enfatizó.

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