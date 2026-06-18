Unitec representa a Honduras por segundo año consecutivo en el QS World University Rankings 2027

Tegucigalpa, Honduras.

La Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) forma parte, por segundo año consecutivo, del QS World University Rankings 2027, una de las evaluaciones de educación superior más reconocidas a nivel global, elaborada por la firma británica Quacquarelli Symonds. Con este resultado, Honduras vuelve a estar presente en uno de los escenarios académicos más importantes del planeta. Unitec se posiciona como una de las 7 universidades de Centroamérica que figuran en el QS World University Rankings 2027, y una de las 2 universidades privadas de la región presentes en este listado global. Con ello, Unitec se ubica entre el 20% de instituciones con mayor reputación académica del mundo.

Las 7 universidades de Centroamérica presentes en el QS World University Rankings 2027, agrupadas por país, son: Honduras

• Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) (privada) Guatemala

• Universidad del Valle de Guatemala (UVG) (privada)

• Universidad de San Carlos de Guatemala Costa Rica

• Universidad de Costa Rica

​​​​​​​• Tecnológico de Costa Rica (TEC)

• Universidad Nacional de Costa Rica Panamá

• Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

De este grupo, Unitec y la UVG son las únicas dos universidades privadas de la región, y Unitec es la única representante de Honduras. En reputación entre empleadores, Unitec se consolida como la tercera universidad de Centroamérica y figura dentro del 50% global con mejor desempeño en este indicador, un reflejo directo del impacto profesional de sus egresados en el mercado laboral local e internacional. “Este reconocimiento es motivo de orgullo, pero de un orgullo de país. Significa que Honduras está presente en la conversación mundial sobre educación superior y que aquí se forma talento capaz de competir de igual a igual con el mundo”, expresó la ingeniera Rosalpina Rodríguez, Rectora de Unitec. “Hoy tenemos el honor de llevar la bandera de Honduras en este ranking, y lo asumimos con la responsabilidad de seguir construyendo oportunidades para nuestros estudiantes y para el país”.

Estos resultados reflejan el compromiso de Unitec con la calidad académica, la investigación, la empleabilidad de sus graduados y la internacionalización, pilares fundamentales que han impulsado su crecimiento y posicionamiento en los principales sistemas de evaluación universitaria. Este avance ha sido posible gracias al respaldo visionario de Fundación Nasser, cuyo apoyo, desde 2021, ha contribuido al fortalecimiento institucional y al desarrollo de oportunidades educativas de excelencia. La institución reitera su propósito de continuar elevando sus estándares y ampliando las oportunidades de formación y desarrollo profesional para su comunidad universitaria.

Acerca de Unitec