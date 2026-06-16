Laboratorios Finlay fortalece su compromiso con la salud a través del deporte

San Pedro Sula, Honduras.

Laboratorios Finlay reafirmó su compromiso con la promoción de estilos de vida saludables al participar en dos de los eventos deportivos más relevantes desarrollados recientemente en San Pedro Sula: la histórica 50 edición de la Media Maratón de La Prensa, que reunió a más de 13,400 atletas inscritos, y un torneo de pádel que continúa ganando popularidad en Honduras. A través de marcas como Oralectril y Diclocarminativo, la compañía acompañó a deportistas y familias con iniciativas enfocadas en la hidratación, la recuperación física y el bienestar integral.

Más que patrocinio

El doctor Richard Zablah, director de Mercadeo de Laboratorios Finlay, expresó, "Apoyar eventos deportivos representa una oportunidad de promover estilos de vida saludables y reforzar nuestro compromiso con el bienestar integral de los hondureños".

Más allá de su presencia el día de la competencia, Laboratorios Finlay formó parte de la experiencia previa de los corredores durante la Expo Maratón y la entrega de kits. Este espacio permitió a la compañía interactuar directamente con los participantes, compartir información sobre salud y bienestar, y reforzar mensajes relacionados con la prevención y el cuidado físico antes de la carrera. Asimismo, el día de la carrera puso a disposición de los corredores un área especializada de atención física, donde profesionales ofrecieron masajes y terapias de descarga muscular utilizando Diclocarminativo, una de las marcas de su portafolio orientada al alivio muscular y articular. La iniciativa permitió acompañar a miles de participantes en una etapa clave de recuperación tras la competencia.

Además, la compañía consolidó su aporte al deporte en un torneo de pádel realizado en las instalaciones de Wepadel, disciplina que ha experimentado un importante crecimiento en Honduras durante los últimos años. A través de Oralectril, la empresa acompañó a los participantes con acciones orientadas a promover una adecuada hidratación durante la práctica deportiva. "Observamos que el pádel es uno de los deportes con mayor crecimiento en Honduras, involucrando cada vez más personas de diferentes edades", destacó Zablah.

Salud y prevención

La participación en estos espacios forma parte de una visión empresarial que busca impulsar hábitos saludables y generar conciencia sobre la importancia del autocuidado. Según el director de Mercadeo, la empresa considera que la salud se construye mediante acciones cotidianas relacionadas con la actividad física, la hidratación y la prevención de enfermedades. "Participar en actividades deportivas está totalmente alineado con valores como el compromiso, la prevención, la responsabilidad social y la promoción de hábitos saludables", señaló.

Con más de seis décadas de trayectoria en Honduras, Laboratorios Finlay ha consolidado un portafolio de más de 200 productos orientados a diferentes áreas de la salud, incluyendo medicamentos de prescripción médica, productos de venta libre, genéricos, soluciones hospitalarias y soluciones parenterales. La compañía también destacó que este tipo de actividades permiten conocer de primera mano las necesidades de consumidores y deportistas, fortaleciendo la relación con las comunidades donde opera.

Impacto positivo

Más allá de la visibilidad de marca, la empresa considera que el apoyo al deporte genera beneficios tangibles para la sociedad, al crear espacios que promueven la convivencia, la disciplina y el bienestar físico. "Las empresas privadas tienen una gran responsabilidad y una valiosa oportunidad para contribuir al desarrollo de una sociedad más saludable", expresó Zablah.

La experiencia obtenida durante ambas actividades dejó resultados positivos para la organización, especialmente por la respuesta de participantes y asistentes, quienes interactuaron con las marcas y recibieron información relacionada con la hidratación, la recuperación física y la prevención.