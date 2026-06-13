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Creditón Mundialista exhibe más de 600 vehículos en San Pedro Sula

Este evento ofrece todo tipo de autos, desde modelos accesibles hasta vehículos de alta gama. Las financieras ofrecen tasas competitivas y un trámite ágil y seguro

  • Actualizado: 13 de junio de 2026 a las 11:23 -
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Creditón Mundialista exhibe más de 600 vehículos en San Pedro Sula

La feria de autos Creditón Mundialista se realiza los días 12, 13 y 14 de junio en el parqueo de UTH en San Pedro Sula.

 Fotos: Neptalí Romero
San Pedro Sula, Honduras.

Más de 600 vehículos son exhibidos en la Gran Feria de Autos Creditón Mundialista, donde los visitantes pueden elegir el automóvil de su preferencia mediante atractivos planes de financiamiento.

El evento se realiza del 12 al 14 de junio, de 9:00 am a 7:00 pm en el parqueo de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en San Pedro Sula.

Luis Marroquín, vocero de Creditón Mundialista, junto a las gerentes de las financieras de Grupo Inversa.

Luis Marroquín, vocero de Creditón Mundialista, junto a las gerentes de las financieras de Grupo Inversa.

En esta décima segunda edición, esta actividad cuenta con la participación de más de 30 reconocidos autolotes, que exhiben automóviles para distintos estilos de vida, desde modelos accesibles hasta vehículos de alta gama.

“En esta Creditón Mundialista estamos trayéndole a la gente la oportunidad de cumplir su sueño de comprar su primer carro”, expresó Luis Marroquín, vocero de la feria de autos.

El equipo de Credi Móvil está listo para atender a los clientes.

El equipo de Credi Móvil está listo para atender a los clientes.

Además, el Creditón Mundialista ofrece diversas actividades para el disfrute de toda la familia y que aportan un ambiente festivo al evento.

Los ejecutivos de Credi Rapid ofrecen información a los clientes que quieren comprar un auto con tasas atractivas.

Los ejecutivos de Credi Rapid ofrecen información a los clientes que quieren comprar un auto con tasas atractivas.

Financiamiento

Las personas interesadas en adquirir un vehículo tienen la oportunidad de obtener financiamiento a través de las empresas Credirapid, Presta Auto, Presta Ya y Credi Móvil, las cuales ofrecen tasas de interés competitivas y un proceso de trámite ágil y seguro.

“Estamos todos aquí para apoyarlos, para que puedan tener su primer carro”, señaló Marroquín, quien destacó que el trámite puede tardar aproximadamente una hora para la aprobación del crédito y “poder llevarse el carro hoy mismo”.

Presta Auto también tiene un espacio para atender a los visitantes que buscan información sobre el financiamiento de vehículos.

Presta Auto también tiene un espacio para atender a los visitantes que buscan información sobre el financiamiento de vehículos.

Los requisitos para acceder al crédito son: Documento Nacional de Identificación (DNI), Registro Tributario Nacional (RTN), una fotografía de la vivienda y un recibo de servicio público.

Presta Ya también es parte de Grupo Inversa. Ellos cuentan con un equipo altamente capacitado para atender a los clientes.

Presta Ya también es parte de Grupo Inversa. Ellos cuentan con un equipo altamente capacitado para atender a los clientes.

Actividades

Para la diversión y entretenimiento de los asistentes, el Creditón Mundialista dispone de una pantalla gigante para que los visitantes disfruten de los partidos del Mundial mientras exploran las diferentes opciones de vehículos.

Asimismo, cuenta con dos tarimas para la presentación de grupos musicales encargados de amenizar la feria. Los visitantes también podrán disfrutar de una oferta gastronómica y de un área recreativa para niños.

Música y baile se vive en Creditón Mundialista para que las familias disfruten de la feria de autos.

Música y baile se vive en Creditón Mundialista para que las familias disfruten de la feria de autos.

Los organizadores del evento expresaron su expectativa de recibir este año a más visitantes de San Pedro Sula y de otras ciudades del país, entre ellas Puerto Cortés, La Ceiba, Trujillo y Tegucigalpa.

“No importa el carro que busquen, aquí lo van a encontrar”, afirmaron.

El Creditón Mundialista es una feria que reúne todo tipo de autos y el mejor entretenimiento para las familias.

El Creditón Mundialista es una feria que reúne todo tipo de autos y el mejor entretenimiento para las familias.

El Creditón Mundialista busca facilitar el acceso de las familias hondureñas a un vehículo propio, brindándoles movilidad, seguridad y tranquilidad de poder llegar a sus trabajos. Hoy, gracias a esta actividad, es posible que encuentren el auto de sus sueños.

El evento también cuenta con espacios para emprendedores que ofrecen diversos productos en sus stands. De esta forma, los visitantes pueden apoyar el talento nacional, descubrir propuestas comerciales y complementar su visita con una experiencia más amplia.

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