Creditón Mundialista exhibe más de 600 vehículos en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Más de 600 vehículos son exhibidos en la Gran Feria de Autos Creditón Mundialista, donde los visitantes pueden elegir el automóvil de su preferencia mediante atractivos planes de financiamiento. El evento se realiza del 12 al 14 de junio, de 9:00 am a 7:00 pm en el parqueo de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en San Pedro Sula.

En esta décima segunda edición, esta actividad cuenta con la participación de más de 30 reconocidos autolotes, que exhiben automóviles para distintos estilos de vida, desde modelos accesibles hasta vehículos de alta gama. “En esta Creditón Mundialista estamos trayéndole a la gente la oportunidad de cumplir su sueño de comprar su primer carro”, expresó Luis Marroquín, vocero de la feria de autos.

Además, el Creditón Mundialista ofrece diversas actividades para el disfrute de toda la familia y que aportan un ambiente festivo al evento.

Financiamiento

Las personas interesadas en adquirir un vehículo tienen la oportunidad de obtener financiamiento a través de las empresas Credirapid, Presta Auto, Presta Ya y Credi Móvil, las cuales ofrecen tasas de interés competitivas y un proceso de trámite ágil y seguro. “Estamos todos aquí para apoyarlos, para que puedan tener su primer carro”, señaló Marroquín, quien destacó que el trámite puede tardar aproximadamente una hora para la aprobación del crédito y “poder llevarse el carro hoy mismo”.

Los requisitos para acceder al crédito son: Documento Nacional de Identificación (DNI), Registro Tributario Nacional (RTN), una fotografía de la vivienda y un recibo de servicio público.

Actividades

Para la diversión y entretenimiento de los asistentes, el Creditón Mundialista dispone de una pantalla gigante para que los visitantes disfruten de los partidos del Mundial mientras exploran las diferentes opciones de vehículos. Asimismo, cuenta con dos tarimas para la presentación de grupos musicales encargados de amenizar la feria. Los visitantes también podrán disfrutar de una oferta gastronómica y de un área recreativa para niños.

Los organizadores del evento expresaron su expectativa de recibir este año a más visitantes de San Pedro Sula y de otras ciudades del país, entre ellas Puerto Cortés, La Ceiba, Trujillo y Tegucigalpa. “No importa el carro que busquen, aquí lo van a encontrar”, afirmaron.