IFX fortalece su liderazgo en la región tras ser nombrado Pinnacle Partner de VMware by Broadcom

San Pedro Sula, Honduras.

IFX anunció su designación como Pinnacle Partner dentro del programa VMware Cloud Service Provider (VCSP) de Broadcom, posicionándose como uno de los pocos proveedores en Latinoamérica con este nivel estratégico.

Este reconocimiento, reservado para partners con altas capacidades técnicas, comerciales y de servicio, fortalece la propuesta cloud de IFX en la región y consolida su infraestructura sobre la suite de VMware, una de las tecnologías más robustas y adoptadas en entornos empresariales.

En un contexto donde el modelo de licenciamiento y operación cloud está evolucionando, esta designación cobra aún mayor relevancia. Las nuevas condiciones del ecosistema VMware establecen un enfoque más estructurado, donde la operación, administración y control de la infraestructura adquieren un rol central.