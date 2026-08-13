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Un año de innovación educativa: Skill Up celebra su primer aniversario en UTH

Su modelo de enseñanza práctica e intensiva fortalece la competitividad laboral mediante alianzas estratégicas y expansión a nivel nacional.

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 16:12 -
  • Redacción
Un año de innovación educativa: Skill Up celebra su primer aniversario en UTH

La academia de formación profesional conmemoró 12 meses de trayectoria tras impactar a más de 2,050 estudiantes y profesionales en el país.
San Pedro Sula.

Skill Up conmemora su primer aniversario consolidándose como un pilar fundamental para la formación y actualización del talento hondureño. Durante su primer año de gestión, la institución ha impulsado el desarrollo académico y laboral de los hondureños a través de sus diversos talleres, cursos y capacitaciones.

El éxito de su modelo de enseñanza recae en que su oferta académica está alineada con las exigencias del mercado actual, en áreas como la tecnología, el marketing, las finanzas, la administración, las ventas y el diseño. Este enfoque ha permitido responder a la rápida transformación técnica que demandan las empresas del país.

Un año de innovación educativa: Skill Up celebra su primer aniversario en UTH

Este compromiso le ha permitido alcanzar una alta demanda en la ciudad de San Pedro Sula y expandir sus programas de formación a otras ciudades del territorio nacional, entre ellas Tegucigalpa, La Ceiba, Puerto Cortés, Choloma, El Progreso, Santa Bárbara, Siguatepeque, Choluteca, Roatán, Juticalpa, Cofradía y Villanueva.

En ese sentido, el Máster Jamil Toro, director general de Skill Up, destacó que este aniversario es el resultado de una visión enfocada en brindar herramientas prácticas. “En Skill Up creemos que la educación debe generar oportunidades reales. Durante este primer año hemos trabajado para acercar conocimientos prácticos y actualizados a estudiantes, profesionales y emprendedores, permitiéndoles fortalecer sus habilidades y ser más competitivos en un entorno laboral que evoluciona constantemente”, expresó la autoridad.

Máster Emma Mejía.

Máster Emma Mejía.

Como parte de su crecimiento, Skill Up también cuenta con presencia en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), institución con la que mantiene una estrecha relación al ser empresas hermanas y compartir una visión orientada al fortalecimiento de la educación y el desarrollo del talento hondureño.

Esta vinculación permite a Skill Up desarrollar sus actividades en un entorno académico que facilita el acercamiento con estudiantes y profesionales. De esta manera, complementa la formación universitaria con capacitaciones prácticas que brindan a sus participantes herramientas que responden a las necesidades actuales del mercado laboral.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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