Un año de innovación educativa: Skill Up celebra su primer aniversario en UTH

San Pedro Sula.

Skill Up conmemora su primer aniversario consolidándose como un pilar fundamental para la formación y actualización del talento hondureño. Durante su primer año de gestión, la institución ha impulsado el desarrollo académico y laboral de los hondureños a través de sus diversos talleres, cursos y capacitaciones. El éxito de su modelo de enseñanza recae en que su oferta académica está alineada con las exigencias del mercado actual, en áreas como la tecnología, el marketing, las finanzas, la administración, las ventas y el diseño. Este enfoque ha permitido responder a la rápida transformación técnica que demandan las empresas del país.

Este compromiso le ha permitido alcanzar una alta demanda en la ciudad de San Pedro Sula y expandir sus programas de formación a otras ciudades del territorio nacional, entre ellas Tegucigalpa, La Ceiba, Puerto Cortés, Choloma, El Progreso, Santa Bárbara, Siguatepeque, Choluteca, Roatán, Juticalpa, Cofradía y Villanueva. En ese sentido, el Máster Jamil Toro, director general de Skill Up, destacó que este aniversario es el resultado de una visión enfocada en brindar herramientas prácticas. “En Skill Up creemos que la educación debe generar oportunidades reales. Durante este primer año hemos trabajado para acercar conocimientos prácticos y actualizados a estudiantes, profesionales y emprendedores, permitiéndoles fortalecer sus habilidades y ser más competitivos en un entorno laboral que evoluciona constantemente”, expresó la autoridad.