Código de Comercio y Civil sí aplican en la reforma energética, pero Nasralla omite otras leyes en proyecto del Partido Nacional

San Pedro Sula, Honduras

Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, afirmó que, de acuerdo con el artículo 9 de la propuesta de reforma energética del Partido Nacional, los contratos celebrados por las tres empresas subsidiarias de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) solo se regirán por el derecho común. “El artículo 9 (propuesta de reforma) establece explícitamente que los contratos celebrados por las empresas subsidiarias se regirán por el derecho común e indica que no le será aplicable la Ley de Contratación del Estado”, aseguró (a partir del 32:26).

Sin embargo, se trata de una verdad a medias porque omite contexto relevante. El artículo 9 de la propuesta de reforma energética sí establece que los contratos celebrados por las empresas subsidiarias de la ENEE se regirán por el derecho común y que no les será aplicable la Ley de Contratación del Estado. Pero el excandidato presidencial omite que ese mismo artículo establece un régimen jurídico específico para los bienes de las subsidiarias, que incluye la propia ley de reforma energética, la Ley General de la Industria Eléctrica, el Código de Comercio y el Código Civil. Las declaraciones de Nasralla surgen mientras el proyecto de reforma energética continúa en discusión en el Congreso Nacional y, hasta el 24 de agosto, no ha alcanzado los consensos necesarios para su aprobación definitiva. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Desde que el proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo, la iniciativa ha sido objeto de debate entre las distintas bancadas legislativas, que no han alcanzado los 65 votos requeridos. LA PRENSA Verifica solicitó comentarios a Salvador Nasralla sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

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