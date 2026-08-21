Gobierno y Congreso, principales blancos de los bulos en lo que va de 2026

San Pedro Sula, Honduras

El Gobierno y el Congreso Nacional fueron los principales objetivos entre los 393 bulos desmentidos durante los primeros siete meses de 2026. Juntas concentraron 152 contenidos, casi cuatro de cada diez casos analizados.

Pero hay una precisión fundamental: esto no significa que el Gobierno o el Congreso hayan generado esos contenidos.

Las instituciones aparecen como protagonistas de las falsedades difundidas en redes sociales, donde sus decisiones, funcionarios, proyectos y debates fueron utilizados para construir relatos que no correspondían con la realidad.

El Gobierno encabezó la clasificación temática con 85 bulos. De ese grupo, 76 correspondieron a falsas acciones gubernamentales. Es decir, en casi nueve de cada diez contenidos relacionados con el Ejecutivo se atribuyeron al Gobierno medidas, decisiones o actuaciones que no habían ocurrido.

El Congreso Nacional ocupó el segundo lugar, con 67 casos. Dentro de ese universo, 32 correspondieron a falsos proyectos legislativos: contenidos que presentaron como reales iniciativas o propuestas que no tenían ese carácter.

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La desinformación encontró así una forma sencilla de aprovechar la conversación pública: colocar una decisión inexistente dentro de una institución real.

Javier Franco, experto en desinformación, explicó que “allí (Gobierno y Congreso Nacional) convergen poder, intereses y problemas que la gente siente directamente: empleo, economía, seguridad, salud, educación o servicios públicos”.

Por su parte, Edwin Ordoñez, docente de Periodismo Digital de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), consideró que “el hambre por poder, seguidores de entes políticos con odio y el mismo egocentrismo de algunos funcionarios y exfuncionario profundiza que la crisis de las desinformación se concentre ahí (en el Gobierno y Congreso Nacional)”.

Nunca hizo. Los 76 casos de falsas acciones gubernamentales muestran cómo una institución real puede convertirse en el escenario de una historia inventada.

La fórmula resulta particularmente efectiva porque parte de algo que el público reconoce. El Gobierno existe, sus funcionarios toman decisiones y las instituciones anuncian medidas todos los días. Sobre esa realidad se puede colocar una acción que nunca ocurrió y presentarla con suficiente apariencia de autenticidad.

La publicación puede adquirir forma de comunicado, anuncio, declaración o supuesto cambio de política. El envoltorio institucional hace el resto.

Dentro de los 85 contenidos relacionados con el Gobierno también aparecieron asuntos que atravesaron la conversación nacional, desde las alzas de combustibles hasta temas de educación, salud, seguridad y otras decisiones de interés público.

La desinformación no necesitó crear una institución ficticia. Le bastó con hacer que una institución real pareciera haber tomado una decisión que nunca tomó.

Ese mecanismo también explica por qué las citas falsas fueron la tipología más frecuente de toda la radiografía. Una declaración inventada puede convertir a un funcionario en protagonista de una medida inexistente sin necesidad de fabricar una institución completa.